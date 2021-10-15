Askerlik yerleri açıklandı mı? İşte Kasım celbinden son durum!

2021 Kasım celbinde silah altına alınacak er adaylarının, askerlik yerlerinin açıklanma duyurusu pek çok kişinin en önemli gündem maddesi olarak dikkat çekiyor. Askere gidecek vatandaşlar, yer bilgisi için sorgulama yapmak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, MSB'nin ilan edeceği Kasım celbinden son durum...