Askerlik terhis ve celp tarihleri ertelendi mi? Son dakika gözler kabine toplantısında!
Askerlikterhis ve celp işlemleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri alınmaya devam ediliyor. Askere alınanların salgın tehlikesine karşılık birliklerine gönderilmeden önce 14 gün gözetim altında tutulduğu duyurulmuştu. Peki terhis ve celpler ertelenecek mi? İşte detaylar…
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Koronavirüs önlemleri yurt genelinde alınmaya devam ediliyor. Terhis veya celp tarihlerini bekleyen vatandaşlar, “Terhisler ve celp ertelendi mi?” sorusunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 3'üncü kez tele konferansla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Huber Köşkü'nden katılacağı konferansta konun ele alınıp alınmayacağı merak konusu. İşte detaylar…
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TERHİS VE CELP ERTELENDİ Mİ?
Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi konuyu köşe yazısında ele aldı. İşte Abdulkadir Selvi’nin açıklamaları: Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, askerlerin terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulması, askerliğini bedelli olarak yapacak olanların ise kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları üzerinde çalışılıyor. En son 1 Nisan’da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde son celp işleminin ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Celp ve terhis dönemlerinde 60 bin asker terhis olurken, 60 bin kişinin de askere alındığı öğrenildi. Koronavirüs salgınının ortaya çıkması üzerine TSK’da terhis sırası gelen askerler 14 gün önceden karantinaya alınıyor. Askere alınanlar ise salgın tehlikesine karşılık birliklerine gönderilmeden önce 14 gün gözetim altında tutuluyordu.
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ASKERLİK UZAYACAK MI?
TSK’da yapılan değerlendirmede celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe edildiği öğrenildi. Terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.
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GÖZLER KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 3'üncü kez tele konferansla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konferansa Huber Köşkü'nden katılacak. Alınan kararların bu hafta açıklanması bekleniliyor.
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TERHİS NE DEMEK?
Askerlik ödevini bitirenleri ordudan bırakma. CELP NE DEMEK?Askerlik ödevini yapmaya çağırma.