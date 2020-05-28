Askerlik sevk tarihi nedir? Evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi ne demek?
Askerliksevk tarihi araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı belirli dönemlerde askerlik yerlerini duyuruyor. Bu açıklamanın ardından gözler sevk tarihlerine çevriliyor. Er ve erbaşlar, bedelli askerler, yedek subay ve astsubay adayları için farklı sevk tarihleri bulunuyor. Peki evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? İşte detaylar...
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1
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Evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi araştırılıyor. Her yıl askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından sevk tarihi merak edilen konular arasında yerini alıyor. Bu yıl er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek. Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak.
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EVRAK ALMA BAŞLANGIÇ TARİHİ NEDİR?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerininin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği duyurulmuştu.
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SEVK TARİHİ NEDİR?
Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.
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2020 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek. Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler. Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.