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Haber Giriş: 30 Mayıs 2020 - 13:16,

Askerlik sevk belgesi ne zaman nasıl alınır? Askerlik sevk işlemleriyle ilgili detaylar

Corona virüs önlemleri kapsamında ertelen askerlik ve terhis işlemleri işlemleri yeniden başlıyor. Peki, Er ve erbaşların, bedellilerin, yedek subay ve astsubay adaylarının askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 tarihinde açıklanmıştı. Silah altına alınacak binlerce genç şimdi askerlik sevk belgesiyle ilgili detayları merak ediyor. Peki, askerlik sevk belgesi ne zaman nasıl alınır? İşte askerlik sevk işlemleriyle ilgili detaylar

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Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.

Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.

2ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR
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ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak.

MSB tarafından yapılan açıklamada belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten Covid-19 anketini dolduracaklar. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek.

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Test sonucu Covid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecek. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Covid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar. Asker eğlencesi, uğurlaması ve benzeri faaliyetleri icra etmeyecekler. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlem uygulanacaktır.

Covid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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