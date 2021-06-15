Askerlik için Covid-19 anketi nasıl doldurulur? İşte e devlet Covid-19 anketi ile ilgili detaylar
Pandemi döneminde askerlik işlemlerinde istenen belgelerden biri de covid-19 anketi oldu. Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, "5 Haziran'dan itibaren silahaltına alınacak yükümlülerin sevk belgelerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden 1 Haziran'dan itibaren COVID-19 anketini doldurmaları ve PCR testini yaptırmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. Peki, askerlik için Covid-19 anketi nasıl doldurulur? İşte e devlet Covid-19 anketi ile ilgili detaylar
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Sevk sürecinde yükümlülerin sevk tarihlerinin dört gün öncesinden olmak şartıyla e-Devlet üzerinden Covid-19 anketini doldurmaları zorunlu tutuluyor. Doldurulan anket sonrasında kuruluşlarına yönlendirilirlerse yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini ücretsiz olarak yaptıracaklar. Askerlik için Covid-19 anketi nasıl doldurulur? İşte e devlet Covid-19 anketi ile ilgili detaylar
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MSB tarafından yapılan açıklamada belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten Covid-19 anketini dolduracaklar. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek.
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Test sonucu Covid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecek. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Covid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar. Asker eğlencesi, uğurlaması ve benzeri faaliyetleri icra etmeyecekler. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlem uygulanacaktır.
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Covid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.