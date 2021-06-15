Sevk sürecinde yükümlülerin sevk tarihlerinin dört gün öncesinden olmak şartıyla e-Devlet üzerinden Covid-19 anketini doldurmaları zorunlu tutuluyor. Doldurulan anket sonrasında kuruluşlarına yönlendirilirlerse yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini ücretsiz olarak yaptıracaklar. Askerlik için Covid-19 anketi nasıl doldurulur? İşte e devlet Covid-19 anketi ile ilgili detaylar