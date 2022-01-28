Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? İşte konuya dair ayrıntılar

Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi gündemde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı belirli dönemlerde askerlik yerlerini duyuruyor. Bugün yapılan son dakika açıklamasında 2022 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adaylar ile erbaş/erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği duyurulmuştu.
Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.