Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? İşte konuya dair ayrıntılar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erken dehşet anlarını izledi Yapayalnız kimse yokEce Erken dehşet anlarını izledi! 'Yapayalnız kimse yok'#ECE ERKEN
100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar Aman dikkat'100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar' Aman dikkat!#Emlak Yatırımı
Transferde görülmemiş kriz İmzayı atıp, formayı giydiler ama...Transferde görülmemiş kriz! İmzayı atıp, formayı giydiler ama...#Trabzonspor
Rusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmesi... En net yanıtRusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmesi... En net yanıt!#RUSYA
Türkiyeyi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli olduTürkiye'yi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli oldu!#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
MİTten nokta operasyon Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildiMİT'ten nokta operasyon! Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi#MİT
Geri adımların en güzelidir buGeri adımların en güzelidir bu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğluHayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğlu#Ekrem İmamoğlu
Sosyal medyada çok tehlikeli akım Hasarı kesinlikle kalıcı olurSosyal medyada çok tehlikeli akım! 'Hasarı kesinlikle kalıcı olur'#Sosyal Medya
İsmet İnönünün el yazısı notu 86 yıl sonra ortaya çıktıİsmet İnönü'nün el yazısı notu 86 yıl sonra ortaya çıktı#İsmet İnönü
TOGG, CESte yer alan en iyi 20 marka arasına girdi TOGG, CES'te yer alan en iyi 20 marka arasına girdi#TOGG
Efsane dizinin 72 yaşındaki oyuncusu aşkı internette buldu: Aramıyordum, o bana geldiEfsane dizinin 72 yaşındaki oyuncusu aşkı internette buldu: Aramıyordum, o bana geldi#Patrick Duffy
Arkasındaki büyük felaket... Çinin yasağı onlara yaradı Dünyanın en büyüğüArkasındaki büyük felaket... Çin'in yasağı onlara yaradı! Dünyanın en büyüğü#Kripto Madenciliği
Ece Erkenden saatler sonra ilk paylaşımEce Erken'den saatler sonra ilk paylaşım#Ece Erken
Kur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştıKur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştı#Fuat Oktay
HABERLERGündem Haberleri

Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? İşte konuya dair ayrıntılar

#Msb#Evrak Alma

Evrak alma ve bitiş tarihinin ne demek olduğu, askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından gündemde yer alıyor. 2022 askerlik yerleri 28 Ocak'ta açıklandı. Yayımlanan sonuç ekranında evrak alma bitiş ve başlangıç tarihi de yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği duyurulmuştu. Peki, askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir?

1/3Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir İşte konuya dair ayrıntılar

Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi gündemde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı belirli dönemlerde askerlik yerlerini duyuruyor. Bugün yapılan son dakika açıklamasında 2022 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adaylar ile erbaş/erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

2/3EVRAK ALMA BAŞLANGIÇ TARİHİ NEDİR

EVRAK ALMA BAŞLANGIÇ TARİHİ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği duyurulmuştu.

3/3Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir İşte konuya dair ayrıntılar

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Msb#Evrak Alma