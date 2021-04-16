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Haber Giriş: 16 Nisan 2021 - 10:23 | 

Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Evrak alma tarihi hakkında bilgiler

Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi gündemde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı belirli dönemlerde askerlik yerlerini duyuruyor. Bugün yapılan son dakika açıklamasında Nisan/Mayıs/ Haziran 2021 döneminde sevke tabi yedek subat, yedek astsubay adaylar ile erbaş/erlerin sınfılandırma sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Peki, evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi ne demek? 

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Evrak alma ve bitiş tarihinin ne demek olduğu, askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından gündemde yer alıyor. Nisan/Mayıs/ Haziran 2021 askerlik yerleri 16 Nisan'da açıklandı. Yayımlanan sonuç ekranında evrak alma bitiş ve başlangıç tarihi de yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği duyurulmuştu. 

2EVRAK ALMA BAŞLANGIÇ TARİHİ NEDİR

EVRAK ALMA BAŞLANGIÇ TARİHİ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği duyurulmuştu.

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Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

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