Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Evrak alma tarihi hakkında bilgiler

Evrak alma ve bitiş tarihinin ne demek olduğu, askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından gündemde yer alıyor. Nisan/Mayıs/ Haziran 2021 askerlik yerleri 16 Nisan'da açıklandı. Yayımlanan sonuç ekranında evrak alma bitiş ve başlangıç tarihi de yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği duyurulmuştu.