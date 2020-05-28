Askerlik celp dönemlerinde son dakika: Askerlik yerleri açıklandı | e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı
Askerlik yerleri bugün e Devlet sistemi üzerinden açıklandı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında ertelenen celpler yeniden başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, ilk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu. İşte, Milli Savunma Bakanlığı MSB e-Devlet askerlik yerleri ve celp tarihleri sorgulama sayfası…
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Askerlik yerleri için bekleyiş son buldu. Milli Savunma Bakanlığı silah altına alınacak erler ile bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Askerlik şubeleri aracılığıyla başvuru işlemini gerçekleştiren adayların askerlik yerleri belli oldu. Askerlik yeri sorgulama işlemi e-devlet ekranı üzerinden görüntülenebilecek. İşte MSB e-Devlet askerlik yerleri ve celp tarihleri sorgulama sayfası
Askerlik yerleri ve celp tarihlerinin açıklanmasını bekleyen binlerce genç, e Devlet ve Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sayfasını ziyaret ediyordu. Milli Savunma Bakanlığının resmi sayfasında yer alan sözleşmeli er temini duyurusuyla birlikte beklentiler arttı. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır? Askerlik yerleri açıklandı mı? İşte E devlet bedelli askerlik celp dönemi sorgulama ekranı...
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ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), askerlik yerlerini akşam saatlerinde paylaştı. Er adayları MSB resmi web sayfasının yanı sıra resmi sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirildi.
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesabı Twitter'dan askerlik yerlerinin açıklandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Nisan, Mayıs, Haziran 2020 celp dönemleri için er, yedek subay ve astsubay askerlik ile bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarına e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
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'ASKERLİK İLE İLİŞKİSİ YOKTUR?' NE DEMEK?
Er ve erbaşlar için sevk tarihi farklılık gösteriyor. Bu nedenle bazı adaylar, e devlet üzerinden sorgulama yaptığında 'askerlik ile ilişkisi yoktur' ibaresiyle karşılaşıyor. Sonucunda bu ibare bulunan kişiler sınıflandırılmış yükümlü yazana kadar silah altına alınamaz.
Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek. Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler. Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.
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ASKERE ALIM İŞLEMLERİ
Asker adayları belirtilen tarihler içerisinde ASAL sevk başvurusu oluşturmak için e-devlet’e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacaklar. Burada kendilerine sunulan covid-19 anketini doldurduktan sonra sistemin kendilerini yönlendirdikleri sağlık kuruluşlarına gidecekler. MSB koronavirüs tedbirleri kapsamında silahaltına alınacak her askere covid-19 testi yapacak. e-devlet’ten gerekli bilgiler doldurulduktan sonra yönlendirilecek olan sağlık kuruluşunda alınan test pozitif çıkarsa asker tedavisi bitene kadar birliğine katılamayacak.