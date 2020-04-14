Askerlerin terhis süresi uzatıldı mı? Askerler ne zaman terhis olacak?
Koronavirüs önlemleri kapsamında askerlik hizmetiyle ilgili merak edilen bir soru daha yanıt buldu. Askerlerin terhis ve celp işlemlerinin bir süre durdurulması gündemdeydi. Konuya dair beklenen açıklama az önce geldi MSB Bakanı Hulusi Akar, konuya dair bilgi verdi. Peki, askerlerin terhis süresi uzatıldı mı? Askerler ne zaman tercih olacak?
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Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında silah altındaki askerlerin terhisleriyle celp dönemi gelenlerin askere alınmalarının ertelenmesi düşünülüyordu. Milli Savunma Bakanlığı konuya açıklık getirdi. İşte, vatani görevini yapanların ve ailelerinin bir numaralı araştırma konuları olan 'Askerlerin terhis süresi uzatıldı mı?' ve 'Askerler ne zaman tercih olacak?' sorularının yanıtı...
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Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi.
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Akar açıklamasında "Aldığımız tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu görüyoruz. Evlatlarımızın salgına karşı korunması için nisanda askere alınacak 53 bin yükümlünün silah altına alınmasının ertelenmesini değerlendiriyoruz" dedi.
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120 BİN GENCİ İLGİLENDİRİYOR
En son 1 Nisan’da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde son celp işleminin ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Celp ve terhis dönemlerinde 60 bin asker terhis olurken, 60 bin kişinin de askere alındığı öğrenildi. Koronavirüs salgınının ortaya çıkması üzerine TSK’da terhis sırası gelen askerler 14 gün önceden karantinaya alınıyor. Askere alınanlar ise salgın tehlikesine karşılık birliklerine gönderilmeden önce 14 gün gözetim altında tutuluyordu.