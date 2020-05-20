Askere alımlar ne zaman başlayacak? Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
Mayıs ayının son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, ertelenen celp dönemi kapsamında TSK'ya askere alım işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle, askerlik terhis ve celp işlemleri ile bedelli askerlik işlemleri bir süre ertelenmişti. Gözler şimdi askere alımların yeniden başlayacağı tarihte. Peki, askere alımlar ne zaman başlayacak? Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
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Geçtiğimiz haftalarda ertelenen askere alım işlemleri için geri sayım başladı. 2020 mayıs celbi kapsamında vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek olanlar, silah altına alınacakları tarihi sorguluyor. Konuya ilişkin tarih bilgisi geçtiğimiz günlerde netleşmişti. İşte, 'Askere alımlar ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgınıyla mücadelede girilen kritik süreçte alınan tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için risk oluşturduğunu, bu nedenle nisan ayındaki celp işleminin ertelenmesi ile Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasına yönelik çalışma içinde olduklarını açıklamıştı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, askerlik terhis işlemlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağını söyledi.
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Erdoğan açıklamasında; Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetlerinin 1 Haziran'da, celp işlemlerinin 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemlerinin ise 20 Haziran'da yeniden başlayacağını söyledi.
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BEDELLİ ASKERLİK İŞLEMLERİ
2020 yılı bedelli askerlik ücreti sene başında 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücreti ise 5 bin 261 euro olarak belirlendi.
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek yükümlülerin, 31 Aralık saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.