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Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 21:18,

Asker uğurlamaları yasaklandı mı? İstanbul'da asker uğurlama törenleriyle ilgili son dakika açıklama

Asker uğurlamaları yasaklandı mı? Corona virüsü normalleşme süreci devam ederken, bazı illerde vaka sayısının artmasıyla İstanbul için son dakika kararlar alındı. Sosyal mesafe kuralının önemli rol oynadığı koronavirüs önlemleriyle ilgili İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yaptığı son dakika açıklamada, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlama törenlerine müsaade edilmeyeceğini belirtti. Bazı illerde de asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi. İşte, asker uğurlama törenlerinin yasaklandığı iller.

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Corona virüsü önlemleri devam ederken, 5 ilde vaka artışının yaşanmasıyla İstanbul için önemli karar alındı. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dikkat çektiği asker uğurlama törenleriyle ilgili İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sosyal mesafeye uyulmayan törenlere izin verilmeyeceğini açıkladı. Yeni karara göre, askere gidecek olanlar, uğurlama yapmayacaklarına dair taahhütname imzalayacak. Hatay, Kahramanmaraş, Ağrı Valilikleri de asker törenlerinin yasaklandığını duyurmuştu. İşte, asker uğurlama törenleriyle ilgili detaylar.

2ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİ İPTAL Mİ OLDU
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ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nden yapılan son dakika açıklamada asker uğurlama törenleriyle ilgili açıklama yapıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi saat 16.00’da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda, son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenleri ile eğlencelerine ilişkin yen kararlar alındı.

Alınan kararlar şöyle sıralandı:

1- Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi,

2- Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi,

3- Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınması,

4- Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Kaymakamlıklara bildirilmesi,

5- Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesi,

Toplantıda alınan kararda ayrıca, "Tedbirlere uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre, kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması, kararları alınmıştır" denildi.

3KAHRAMANMARAŞTA DA YASAK GELDİ
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KAHRAMANMARAŞ'TA DA YASAK GELDİ

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamaları, kapalı yerlerde eğlence ve topluca yapılması yönünden yasaklandı.

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgın ve bulaşmanın toplum sağlığı ile kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla kentte ilave tedbirler aldı.

Bu kapsamda, kentte mahallelerde veya sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan ve sünnet düğünü gibi etkinliklerin, aynı gün içinde kalacak şekilde en erken saat 19.00'da başlayıp, en geç 23.00'te bitirilmesine karar verildi.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihmal edilerek gerçekleştirilen asker uğurlama törenleri ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla da şu kararlar alındı:

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"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarının (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) yapılmaması, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden gerçekleştirilecek uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamaların yapılmaması, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınması."

5AĞRI VALİLİĞİ DUYURDU
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AĞRI VALİLİĞİ DUYURDU

Ağrı Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde maske takma zorunluluğu getirildiğini, salgın kurallarına aykırı şekildeki asker uğurlaması, asker eğlencesi ve konvoy gibi her türlü etkinliğin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının önüne geçmek ve insan hayatını tehdit etmesini engelleyebilmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Dr. Osman Varol başkanlığında toplanarak, oy birliğiyle çeşitli kararlar aldığı belirtildi.

6HATAYDA ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİNE KISITLAMA
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HATAY'DA ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİNE KISITLAMA

Hatay valiliği'nden yapılan açıklamada da asker uğurlama törenlerinin kentte yasaklandığı bildirildi. Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi,

2. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dâhil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi,

7SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCADAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlamalarında Kovid-19'la mücadele kapsamında yeterli tedbirin alınmadığını belirtmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından asker uğurlamalarında Kovid-19 tedbirlerine uyulmamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kovid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"

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