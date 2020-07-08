Asker uğurlamaları hangi illerde yasaklandı? İşte asker uğurlama törenlerinin yasaklandığı iller...

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Ankara Valiliği, asker uğurlamalarında açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlama yapılmasına kısıtlama getirdi.



Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştü, yeni kararlar aldı. Bazı yerlerde sokak veya köy düğünleri, kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerde gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle bazı mahalle ve köylerin karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince asker uğurlamalarına ilişkin alınan kararlar şöyle sıralandı:



“Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurularak, Mahallelerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde, mahalli özellikler dikkate alınmak suretiyle ve 10.00-22.00 saatleri arasında beş saati geçmeyecek şekilde Kaymakamlıklarca belirlenmesine,Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Asker uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske atmaktadır. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine.



Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine,



Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek



uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına,



Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Valilik/Kaymakamlıklara bildirilmesine,



Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine,



Kaymakamlıklarca özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılmasına,



Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamaların yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.”