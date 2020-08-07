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Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 13:21,

Asker uğurlama yasaklandı mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'asker uğurlama' açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 8 Ağustos itibariyle başlayacak celp döneminde askere gidecek gençlere ve yakınlarına seslendi. Gençler ve ailelerinin heyecanını paylaştıklarını dile getiren Ali Yerlikaya'dan 'asker uğurlama' açıklaması geldi. Peki, Asker uğurlama yasaklandı mı? İşte Vali Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklama…

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Geçtiğimiz aylarda İl valiliklerinin umumi hıfzıssıhha meclislerince alınan kararla asker uğurlamaları tamamen yasaklamıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ağustos ayı celp dönemi öncesinde asker uğurlamayla ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, 8 Ağustos itibariyle başlayacak celp döneminde askere gidecek gençlere ve ailelerine videolu bir mesajla seslendi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, asker uğurlamalarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Yerlikaya, 8 Ağustos itibariyle başlayacak celp döneminde askere gidecek gençlere ve yakınlarına seslendi. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında asker uğurlaması yapılamayacağını belirten Vali Yerlikaya, temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlattı.

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Vali Yerlikaya video mesajında "Askere gidecek sevgili gençlerimiz, değerli kardeşlerim, Yeni celp dönemi geldi.

8 Ağustos itibariyle İstanbul'dan 16 bin 346 evladımız, vatani görevini yapmak üzere memleketimizin dört bir yanına dağılacak.

Evlatlarının asker olacağı günü özlemle bekleyen kıymetli ailelerimiz, arkadaşını askere uğurlayan sevgili gençlerimiz, heyecanınızı yürekten paylaşıyorum. Lütfen, hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını riske atmayın" dedi.

"Temizlik, maske ve mesafe kurallarından asla taviz vermeyin" diyen Yerlikaya, "Allah, bütün Mehmetçiklerimize güç versin.

Sağlıcakla gidip dönmeyi nasip etsin. Yolunuz açık olsun. Şimdiden hayırlı tezkereler" ifadelerine yer verdi.

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