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Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 08:25,

Asker alımları ne zaman başlıyor?

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle askerlik terhis işlemleri ertelenmişti. Silah altındaki askerler kışlalardan çıkmamış, yeni gelecek askerlerin celp işlemleri de durdurulmuştu. Normalleşme adımları ile birlikte şimdi asker alımlarının yeniden ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, asker alımları ne zaman başlıyor?

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Ertelenen celp dönemi kapsamında TSK'ya askere alım işlemlerinin ne zaman başlayacağı konusundaki araştırmalar hız kazandı. Corona virüsü önlemleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda ertelenen askere alım işlemlerinin güncel tarihini merak eden asker adayları, silah altına alınacakları tarihi sorguluyor. İşte, askere alım işlemleri hakkında merak edilenler...

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgınıyla mücadelede girilen kritik süreçte alınan tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için risk oluşturduğunu, bu nedenle nisan ayındaki celp işleminin ertelenmesi ile Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasına yönelik çalışma içinde olduklarını açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, askerlik terhis işlemlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağını söyledi.

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Erdoğan açıklamasında; Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetlerinin 1 Haziran'da, celp işlemlerinin 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemlerinin ise 20 Haziran'da yeniden başlayacağını söyledi.

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