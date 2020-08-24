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Haber Giriş: 24 Ağustos 2020 - 16:30 | 

Aşk yaşadıkları konuşulan Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na olay yorum!

Survivor 2020 yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş yakalanmış ve haklarında aşk iddiaları gündeme gelmişti.

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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışma sonrasında da birbirinden ayrılmadı. Öyle ki ikili geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş yakalandı. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşk iddialarıyla gündemdeyken yeni bir gelişme yaşandı.

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Son olarak Nisa Bölükbaşı Twitter’dan bir paylaşım yaptı. Nisa paylaşımında “Gülümse; her şey yoluna girecek” yazdı. Adı Nisa Bölükbaşı ile aşk dedikodularına karışan Barış Murat Yağcı bu paylaşımı kayıtsız kalmadı. Barış Murat Yağcı verdiği yanıtta “Eğer sen gülersen etrafındaki herkes daha çok güler” dedi.

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