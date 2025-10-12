×
Aşk tam gaz devam ediyor!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 11:32

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, özel hayatıyla yeniden gündemde. Temmuz 2023’te Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini noktalayan Şakrak, bir süredir ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.