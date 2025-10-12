Aşk tam gaz devam ediyor!

47 yaşındaki başarılı oyuncu ile 31 yaşındaki Arabacıoğlu, sosyal medyada paylaştıkları yeni karelerle dikkat çekti. Çiftin samimi ve neşeli pozları kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü. Takipçileri, ikilinin fotoğraflarına “Aşk size çok yakışıyor” ve “Enerjiniz harika” gibi yorumlar yaparak beğenilerini dile getirdi. Ünlüler kimi zaman özel hayatlarını meraklıların gözlerinden uzakta yaşamayı tercih ediyor. Ama gün geliyor birlikteliklerini ilan etmek istiyorlar. Son moda ise bu duyuruyu sosyal medya üzerinden yapmak. Bazıları bunu kendileri yapıyor, bazıları da arkadaşlarının kurbanı oluyor.İşte Instagram başta olmak üzere sosyal medyadan aşklarını duyuran o ünlüler. Timur Acar ve Eda Özerkan, Kertenkele dizisinin setinde başlayan birlikteliklerini sosyal medyadan böyle duyurmuştu. Ünlü çift birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. 23 Temmuz 2016'da evlenen mutlu çift 2017 yılında kızları Eliz'e kavuştu. Canan Ergüder ve oyuncu sevgilisi Kenan Ece aşklarını ilk kez sosyal medyada ilan eden ünlülerden. Çift 2017 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu ikili evliliklerini bebekle taçlandırdı. 'Güzel Günler' dizisinde tanışan Leyla Tanlar ve Burak Dakak'ın sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. İkili sosyal medyadan yayınladıkları pozlarla birlikteliklerini ilan etti. Leyla Tanlar ile Burak Dakak, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, aşklarını ilan etti. Oyuncu Hayal Köseoğlu, gönlünü meslektaşı Ersoy Nezir Çınarlı'ya kaptırdı. Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkum gibi projelerde rol alan Hayal Köseoğlu sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.