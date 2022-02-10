Aşk Taktikleri oyuncuları kimler, konusu nedir? Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerindeki Aşk Taktikleri fragmanı yayınlandı!

Bir süredir merakla beklenen Aşk Taktikleri filmi için geri sayım başladı. Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın da zaman zaman sosyal medyalarından kareler paylaştıkları Aşk Taktikleri fragmanı yayınlandı. İşte, Aşk Taktikleri oyuncuları, konusu ve fragmanı...
Romantik komedi türünde iddialı bir yapım olan Aşk Taktikleri 2022 11 Şubat 2022 Cuma günü Netflix dijital platformunda yayınlanacak.
Biri senin için yanıp tutuşsun diye iddiaya girişir misin? Çapkın bir reklamcı ile öz güveni yüksek bir blog yazarı sıra dışı taktiklerle bunu başarmaya çalışacak.
Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı filmde ayrıca Atakan Çelik, Doğukan Polat, Özgür Ozan, Deniz Baydar, Hande Yılmaz, Ecem Atalay, Yasemin Yazıcı gibi başarılı isimler bulunuyor.