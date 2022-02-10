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Aşk Taktikleri oyuncuları kimler, konusu nedir? Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerindeki Aşk Taktikleri fragmanı yayınlandı!

#Aşk Taktikleri#Aşk Taktikleri Oyuncuları#Aşk Taktikleri Fragmanı

Tanıtımlarıyla şimdiden ses getiren Netflix filmi Aşk Taktikleri oyuncuları ve konusu fragmanın yayınlanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği Aşk Taktikleri ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler? İşte Netflix Aşk Taktikleri filmi konusu ve fragmanı...

1/5Aşk Taktikleri oyuncuları kimler, konusu nedir Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldızın başrollerindeki Aşk Taktikleri fragmanı yayınlandı

Bir süredir merakla beklenen Aşk Taktikleri filmi için geri sayım başladı. Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın da zaman zaman sosyal medyalarından kareler paylaştıkları Aşk Taktikleri fragmanı yayınlandı. İşte, Aşk Taktikleri oyuncuları, konusu ve fragmanı...

2/5AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ NE ZAMAN

AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ NE ZAMAN?

Romantik komedi türünde iddialı bir yapım olan Aşk Taktikleri 2022 11 Şubat 2022 Cuma günü Netflix dijital platformunda yayınlanacak.

3/5AŞK TAKTİKLERİ KONUSU

AŞK TAKTİKLERİ KONUSU

Biri senin için yanıp tutuşsun diye iddiaya girişir misin? Çapkın bir reklamcı ile öz güveni yüksek bir blog yazarı sıra dışı taktiklerle bunu başarmaya çalışacak.

4/5AŞK TAKTİKLERİ OYUNCULARI

AŞK TAKTİKLERİ OYUNCULARI

Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı filmde ayrıca Atakan Çelik, Doğukan Polat, Özgür Ozan, Deniz Baydar, Hande Yılmaz, Ecem Atalay, Yasemin Yazıcı gibi başarılı isimler bulunuyor.

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