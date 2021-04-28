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Haber Giriş: 28 Nisan 2021 - 16:34 | 

Aşk pozu mu?

Bu samimi poz ünlü şarkıcıyla yönetmen arasında aşk söylentilerine neden oldu.

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1HER ANLARI SOSYAL MEDYADA

HER ANLARI SOSYAL MEDYADA

Kimi yeni aşk söylentilerine yol açtı, kimi aralarındaki aşkın hala ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kimi de görenlerin aklına "acaba estetik operasyon mu yaptırdı?" sorularını getirdi. İşte ünlülerin bir ay boyunca yaptığı sosyal medya paylaşımlarından seçmeler.

2KÖPEKLİ POZ

KÖPEKLİ POZ

Bir süredir bulunduğu Los Angeles'tan ailesiyle birlikte İngiltere'ye dönen ve Cotswolds'daki kır evine geçen David Beckham köpeğiyle çekilen bu pozunu paylaştı.

3GENÇ AŞIKLAR

GENÇ AŞIKLAR

Sosyal medyada en çok sevgi dolu pozlarını paylaşan çift, Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber. Bu da çiftin o pozlarından biri.

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Bu da Bieber çiftinin bir diğer sevgi dolu pozu..

5SADECE GÖZLERİ GÖRÜNÜYOR

SADECE GÖZLERİ GÖRÜNÜYOR

Billie Eilish bir süre önce saçlarını sarıya boyatmasıyla gündem olmuştu. Bu kez sadece gözlerinin göründüğü bir pozunu paylaştı.

6AŞK POZU MU YOKSA

AŞK POZU MU YOKSA?

Rita Ora'nın bu pozu hayranlarını heyecanlandırdı. Bu pozun ardından Ora'nın, Tavşan Jojo adlı filmiyle tanınan yönetmen Taika Waititi ile aşk yaşadığı iddialarının ortaya atılmasına yol açtı.

7BİLDİĞİNİZ GİBİ

BİLDİĞİNİZ GİBİ

Müzik dünyasının inişli çıkışlı bir yaşam süren ünlüsü Britney Spears. bir heykelle çektirdiği bir dizi pozunu paylaştı. Bu da onlardan biri.

8GÜN SAYIYOR

GÜN SAYIYOR

Ellie Goulding, anne olmasına çok az zaman kaldığını bu pozuyla gözler önüne serdi,

9OFİS POZU

OFİS POZU

Amanda Holden'ın ofis pozu.

10HEP AYNI YERDE

HEP AYNI YERDE

Sunucu Holly Willoughby, uzun süredir evinin bu köşesinde farklı giysilerle çektirdiği pozlarını paylaşıyor.

11DERİN DÜŞÜNCE

DERİN DÜŞÜNCE

Justin Bieber'ın derin düşünceli pozu.

12AYNA KLASİĞİ

AYNA KLASİĞİ

Kendall Jenner'ın klasik pozlarından biri.

13ALAMETİ FARİKASI

ALAMETİ FARİKASI

Bu da Kylie Jenner'ın en sık paylaştığı pozların bir benzeri.

14HAYVAN SEVGİSİ

HAYVAN SEVGİSİ

Demi Lovato'nun yeni saç biçimi de bu paylaşımda dikkat çekti.

15ESTETİK Mİ

ESTETİK Mİ?

Madonna'nın bu paylaşımında yüzünün görüntüsü "estetik mi yoksa filtre mi?" dedirtti.

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