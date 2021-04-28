Aşk pozu mu?

HER ANLARI SOSYAL MEDYADA Kimi yeni aşk söylentilerine yol açtı, kimi aralarındaki aşkın hala ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kimi de görenlerin aklına "acaba estetik operasyon mu yaptırdı?" sorularını getirdi. İşte ünlülerin bir ay boyunca yaptığı sosyal medya paylaşımlarından seçmeler.