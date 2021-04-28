Bu samimi poz ünlü şarkıcıyla yönetmen arasında aşk söylentilerine neden oldu.
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HER ANLARI SOSYAL MEDYADA
Kimi yeni aşk söylentilerine yol açtı, kimi aralarındaki aşkın hala ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kimi de görenlerin aklına "acaba estetik operasyon mu yaptırdı?" sorularını getirdi. İşte ünlülerin bir ay boyunca yaptığı sosyal medya paylaşımlarından seçmeler.
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KÖPEKLİ POZ
Bir süredir bulunduğu Los Angeles'tan ailesiyle birlikte İngiltere'ye dönen ve Cotswolds'daki kır evine geçen David Beckham köpeğiyle çekilen bu pozunu paylaştı.
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GENÇ AŞIKLAR
Sosyal medyada en çok sevgi dolu pozlarını paylaşan çift, Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber. Bu da çiftin o pozlarından biri.
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Bu da Bieber çiftinin bir diğer sevgi dolu pozu..
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SADECE GÖZLERİ GÖRÜNÜYOR
Billie Eilish bir süre önce saçlarını sarıya boyatmasıyla gündem olmuştu. Bu kez sadece gözlerinin göründüğü bir pozunu paylaştı.
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AŞK POZU MU YOKSA?
Rita Ora'nın bu pozu hayranlarını heyecanlandırdı. Bu pozun ardından Ora'nın, Tavşan Jojo adlı filmiyle tanınan yönetmen Taika Waititi ile aşk yaşadığı iddialarının ortaya atılmasına yol açtı.
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BİLDİĞİNİZ GİBİ
Müzik dünyasının inişli çıkışlı bir yaşam süren ünlüsü Britney Spears. bir heykelle çektirdiği bir dizi pozunu paylaştı. Bu da onlardan biri.
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GÜN SAYIYOR
Ellie Goulding, anne olmasına çok az zaman kaldığını bu pozuyla gözler önüne serdi,
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OFİS POZU
Amanda Holden'ın ofis pozu.
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HEP AYNI YERDE
Sunucu Holly Willoughby, uzun süredir evinin bu köşesinde farklı giysilerle çektirdiği pozlarını paylaşıyor.
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DERİN DÜŞÜNCE
Justin Bieber'ın derin düşünceli pozu.
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AYNA KLASİĞİ
Kendall Jenner'ın klasik pozlarından biri.
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ALAMETİ FARİKASI
Bu da Kylie Jenner'ın en sık paylaştığı pozların bir benzeri.
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HAYVAN SEVGİSİ
Demi Lovato'nun yeni saç biçimi de bu paylaşımda dikkat çekti.
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ESTETİK Mİ?
Madonna'nın bu paylaşımında yüzünün görüntüsü "estetik mi yoksa filtre mi?" dedirtti.