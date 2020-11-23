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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 10:16 | 

Aşk nezlesi

Ünlü sunucu kaçamak olarak başlayıp aşka dönen romantizmi yaşarken nezleye yakalandı.

Backgrid UK, Instagram

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1AŞKININ PEŞİNDEN GİTTİ
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AŞKININ PEŞİNDEN GİTTİ

Geçen ay tatile gittiği VenediK'te bir gondolcuya gönül veren ünlü sunucu aşkından ayrı kalamadı bir kez daha aynı yere gitti.

2HAFTALAR SONRA BULUŞTULAR
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HAFTALAR SONRA BULUŞTULAR

50 yaşındaki İngiliz sunucu Melanie Sykes ile Venedik tatilinde tanıştığı gondolcu Riccardo Simionato, haftalar sonra yeniden buluştu.

3HAVA DEĞİŞİMİ ETKİLEDİ
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HAVA DEĞİŞİMİ ETKİLEDİ

Sykes ve Simionata, tarihi kentin sokaklarında sık sık romantik görüntüler sergiliyor. Ancak görünüşe göre Sykes, bu romantik geziler sırasında biraz soğuk oldu.

4GENÇ SEVGİLİ BİRAZ RAHATSIZ OLDU
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GENÇ SEVGİLİ BİRAZ RAHATSIZ OLDU

Melanie Sykes ile Riccardo Simionato, önceki gün de Venedik'te taksi gibi kullanılan teknelerden birinde görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden genç gondolcu biraz rahatsız oldu.

5SÜREKLİ BURNUNU SİLDİ
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SÜREKLİ BURNUNU SİLDİ

Bu sırada Melanie Sykes'ın da gezinti sırasında sürekli burnunu silmesi dikkat çekti. Ünlü sunucunun mevsim değişikliği nedeniyle nezle olduğu görüldü.

6ROMANTİZMİN KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR
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ROMANTİZMİN KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR

Çift, kendilerine yöneltilen bütün eleştirilere rağmen romantizmin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

7KAÇAMAK OLAY OLMUŞTU
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KAÇAMAK OLAY OLMUŞTU

Geçmişte kocasına saldırdığı iddiasıyla gündeme gelen ünlü sunucu, genç sevgilisiyle yaptığı bu altı günlük kaçamağın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp yaşadıklarını da "Çılgın hayatın içinde mutluluk anları" olarak tanımlamıştı.

8AYRI KALAMADI
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AYRI KALAMADI

İngiliz sunucu Melanie Sykes, geçen ay arkadaşıyla gittiği İtalya, Venedik tatilinde tanıştığı ve altı günlük bir kaçamak yaşadığı 23 yaşındaki İtalyan gondolcu Riccardo Simionato'dan ayrı kalamadı.

9İLİŞKİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
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İLİŞKİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

50 yaşındaki Sykes, bulduğu ilk fırsatta Venedik'e gitti ve genç gondolcuyla yeniden buluştu. İkili, romantik ilişkilerini kaldıkları yerden sürdürüyor.

10GONDOLUYLA GEZDİ, ONA AŞIK OLDU
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GONDOLUYLA GEZDİ, ONA AŞIK OLDU

Melanie Sykes, genç gondolcu Riccardo Simionato ile geçen ay kadın arkadaşıyla çıktığı Venedik tatilinde tanıştı.

11YARIM SAATLİK KANAL GEZİNTİSİ
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YARIM SAATLİK KANAL GEZİNTİSİ

Gelen bilgilere göre 72 Sterlin karşılığında Riccardo Simionato'nun gondoluyla Venedik kanallarında gezintiye çıkan Sykes, daha sonra genç adamla romantik bir ilişkiye başladı.

12SALGIN BİLE ONU DURDURAMADI
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SALGIN BİLE ONU DURDURAMADI

Londra'ya döndükten sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarında Venedik'i özlediğini belirten Sykes, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasına rağmen yine aynı yere gitti ve genç sevgilisiyle buluştu.

13ÇILGIN HAYATIN İÇİNDE MUTLULUK ANLARI
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'ÇILGIN HAYATIN İÇİNDE MUTLULUK ANLARI'

Melanie Sykes, Riccardo Simionato'nın kendisinin yarı yaşında olması nedeniyle çok eleştirilen bu ilişkisi hakkında "Çılgın hayatın içinde mutluluk anları" demişti.

14İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI
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İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI

Melanie Sykes, ilk evliliğini 2001 ile 2009 arasında aktör Daniel Caltagirone ile yaptı. Çiftin bu evlilikten iki tane çocuğu oldu.

15ÇATI USTASI İLE İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPTI
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ÇATI USTASI İLE İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPTI

Sykes, Caltagirone'den boşandıktan sonra 43 yaşındayken Twitter üzerinden tanıştığı 27 yaşındaki çatı ustası Jack Cockings ile evlendi. 2013'te evlenen çift, üç yıl sonra boşandı.

16O EVLİLİK DE KISA SÜRDÜ
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O EVLİLİK DE KISA SÜRDÜ

Bu evlilik sırasında Melanie Sykes, kocasına saldırdığı gerekçesiyle karakolluk oldu. Suçunu kabul eden Sykes'ın bu evliliği uzun ömürlü olmadı.

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