Aşk Mantık İntikam'ın Esra Erten'i Burcu Özberk kimdir? İşte, Burcu Özberk dizileri

AŞK MANTIK İNTİKAM ESRA ERTEN KİMDİR?

Esra’nın yüzünde bir gülümseme ile hatırladığı yılları babasının işinden ayrılıp hayallerinin peşinde koşmaya karar vermesiyle sonlanır. Babası hayallerinin peşinde koşarken tüm mal varlıklarını kaybederler. Sabah akşam çalışıp çocuklarına bakan annesi Menekşe’yi gören Esra kararını verir. Hayal kurmak insanın başına bela açıyordur. Aşık olmak ise insanın sağlıklı düşünmesini engelliyordur. Esra bu düşünceyle büyür. Çocukluğundan beri ona aşık olan Ozan Korfalı çok iyi bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okumuştur. Esra ve Ozan kısa zaman sonra evlenirler. Esra tam da hayal ettiği gibi bir hayat yaşamaktadır. Ozan bir akşam işinden ayrıldığını, hayallerinin peşinde koşacağını söyler ancak Esra, dönüp dolaşıp kaçtığı şeyin tam ortasında kalmıştır.



Esra eğlenceli ve güçlü bir kızdır. Abisiyle birbirleriyle sürekli didişseler de aslında aile bağları çok kuvvetlidir. Babasını her şeye rağmen çok sever. Annesi ise hem arkadaşı, hem dert ortağıdır.



Hırslıdır, kolay pes etmez. En dibe bile vursa küllerinden yeniden doğup yeniden ayaklanır. Denemekten de kaybetmekten korkmaz.