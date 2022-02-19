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Aşk Mantık İntikam'ın Esra Erten'i Burcu Özberk kimdir? İşte, Burcu Özberk dizileri

#Aşk Mantık İntikam Esra Erten#Burcu Özberk#Burcu Özberk Dizileri

Aşk Mantık İntikam Esra Erten rolüyle son zamanlarda gündemde yer alan oyuncu Burcu Özberk takipçileri tarafından merak ediliyor. Cuma akşamları yayınlanan dizinin her bölümü ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Peki, Aşk Mantık İntikam Esra Erten kimdir? İşte Burcu Özberk'in hayatı hakkında bilgiler...

1/3Aşk Mantık İntikamın Esra Erteni Burcu Özberk kimdir İşte, Burcu Özberk dizileri

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Aşk Mantık İntikam oyuncuları ve karakterleriyle takip edilen yapımlar arasında yer alıyor. Başrol karakterlerinden Aşk Mantık İntikam Esra Erten'i canlandıran Burcu Özberk'in giyim tarzı ve özel hayatı da oyunculuğunun yanında merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Aşk Mantık İntikam Esra Erten kimdir, Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? İşte, Burcu Özberk'in oynadığı diziler...

2/3AŞK MANTIK İNTİKAM ESRA ERTEN KİMDİR

AŞK MANTIK İNTİKAM ESRA ERTEN KİMDİR?

Esra’nın yüzünde bir gülümseme ile hatırladığı yılları babasının işinden ayrılıp hayallerinin peşinde koşmaya karar vermesiyle sonlanır. Babası hayallerinin peşinde koşarken tüm mal varlıklarını kaybederler. Sabah akşam çalışıp çocuklarına bakan annesi Menekşe’yi gören Esra kararını verir. Hayal kurmak insanın başına bela açıyordur. Aşık olmak ise insanın sağlıklı düşünmesini engelliyordur. Esra bu düşünceyle büyür. Çocukluğundan beri ona aşık olan Ozan Korfalı çok iyi bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okumuştur. Esra ve Ozan kısa zaman sonra evlenirler. Esra tam da hayal ettiği gibi bir hayat yaşamaktadır. Ozan bir akşam işinden ayrıldığını, hayallerinin peşinde koşacağını söyler ancak Esra, dönüp dolaşıp kaçtığı şeyin tam ortasında kalmıştır.

Esra eğlenceli ve güçlü bir kızdır. Abisiyle birbirleriyle sürekli didişseler de aslında aile bağları çok kuvvetlidir. Babasını her şeye rağmen çok sever. Annesi ise hem arkadaşı, hem dert ortağıdır.

Hırslıdır, kolay pes etmez. En dibe bile vursa küllerinden yeniden doğup yeniden ayaklanır. Denemekten de kaybetmekten korkmaz.

3/3BURCU ÖZBERK KİMDİR

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk 12 Aralık 1989'da Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır, bu dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile beğeni kazanmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri hayatının dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı oyunlarda rol almıştır.

Muhteşem Yüzyıl, Aslan Ailem gibi önemli yapımlarda rol alan Özberk, şimdilerde ise sevilen dizi Aşk Mantık İntikam'da Esra Erten rolüne hayat vermektedir.

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