Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Gözler Aşk Mantık İntikam 28. yeni bölüm fragmanı ve FOX TV yayın akışında
Aşk Mantık İntikam bu akşam yok mu, sorusu dizinin hayranları tarafından gündeme geldi. başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı her cuma seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın 7 Ocak Fox TV yayın akışında yer almaması izleyenleri meraklandırdı. Dizinin yayın saatinde bu hafta sinema filmine yer verilirken gözler Aşk Mantık İntikam 28. bölüm fragmanına çevrildi. Dizinin en son ekranlara gelen son bölümünde Ayaz'ın Ozan'a Atlas'ın oğlu olduğunu söylemesi damga vurmuştu. Peki, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
Aşk Mantık İntikam yeni bölüm tarihi, 7 Ocak Cuma akşamı FoX TV'de yer alan "Recep İvedik 4" filmi ile merak konusu oldu. No:9 Productions imzalı, Güney Kore yapımı olan Cunning Single Lady dizisinden uyarlanan Aşk Mantık İntikam yayın macerasına ara verdi. Dizinin son bölümünde Ozan'ın gerçekleri öğrenmesi heyecan yaratırken 28. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Yılbaşı dolayısı ile tatil yaptığı ön görülen dizinin yeni bölümünün ise haftaya yayınlanması bekleniyor.
Fox TV 7 Ocak yayın akışında yer alan bilgiye göre bu akşam saat 20.00'daRecep İvedik 4 filmi yayınlanacak. Dizinin yeni bölümün ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.Önümüzdeki hafta cuma akşamı yeni bölümün ekrana gelmesi bekleniyor.
AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayaz’ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra her şeyi Ozan’a anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Çınar, Esra ve Atlas’ı kaybetmemek için Ayaz’a geri çeviremeyeceği bir teklifte bulunur. Çağla ise Ozan’ı boşanmaktan vazgeçirmek için Ela’yı kullanmaktan çekinmez. Çınar’ın Ayaz’la birlikte kurduğu oyun Ozan’ın hiç beklemediği bir anda gerçeklerle karşı karşıya gelmesine neden olacaktır.