MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Gözler Aşk Mantık İntikam 28. yeni bölüm fragmanı ve FOX TV yayın akışında
GeriTelevizyon Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Gözler Aşk Mantık İntikam 28. yeni bölüm fragmanı ve FOX TV yayın akışında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 03:19 | 

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Gözler Aşk Mantık İntikam 28. yeni bölüm fragmanı ve FOX TV yayın akışında

Aşk Mantık İntikam bu akşam yok mu, sorusu dizinin hayranları tarafından gündeme geldi. başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı her cuma seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın 7 Ocak Fox TV yayın akışında yer almaması izleyenleri meraklandırdı. Dizinin yayın saatinde bu hafta sinema filmine yer verilirken gözler Aşk Mantık İntikam 28. bölüm fragmanına çevrildi. Dizinin en son ekranlara gelen son bölümünde Ayaz'ın Ozan'a Atlas'ın oğlu olduğunu söylemesi damga vurmuştu. Peki, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Aşk Mantık İntikam yeni bölüm tarihi, 7 Ocak Cuma akşamı FoX TV'de yer alan "Recep İvedik 4" filmi ile merak konusu oldu. No:9 Productions imzalı, Güney Kore yapımı olan Cunning Single Lady dizisinden uyarlanan Aşk Mantık İntikam yayın macerasına ara verdi. Dizinin son bölümünde Ozan'ın gerçekleri öğrenmesi heyecan yaratırken 28. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Yılbaşı dolayısı ile tatil yaptığı ön görülen dizinin yeni bölümünün ise haftaya yayınlanması bekleniyor.
2AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam dizisi bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yılbaşı tatili nedeni ile birçok dizi ekran macerasına ara verdi. Aşk Mantık İntikam dizisinin de bu nedenle ekranlara gelmeyeceği tahmin ediliyor.
3
Fox TV 7 Ocak yayın akışında yer alan bilgiye göre bu akşam saat 20.00'daRecep İvedik 4 filmi yayınlanacak. Dizinin yeni bölümün ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.Önümüzdeki hafta cuma akşamı yeni bölümün ekrana gelmesi bekleniyor.
4AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayaz’ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra her şeyi Ozan’a anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Çınar, Esra ve Atlas’ı kaybetmemek için Ayaz’a geri çeviremeyeceği bir teklifte bulunur. Çağla ise Ozan’ı boşanmaktan vazgeçirmek için Ela’yı kullanmaktan çekinmez. Çınar’ın Ayaz’la birlikte kurduğu oyun Ozan’ın hiç beklemediği bir anda gerçeklerle karşı karşıya gelmesine neden olacaktır.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi