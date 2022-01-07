Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Gözler Aşk Mantık İntikam 28. yeni bölüm fragmanı ve FOX TV yayın akışında

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayaz’ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra her şeyi Ozan’a anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Çınar, Esra ve Atlas’ı kaybetmemek için Ayaz’a geri çeviremeyeceği bir teklifte bulunur. Çağla ise Ozan’ı boşanmaktan vazgeçirmek için Ela’yı kullanmaktan çekinmez. Çınar’ın Ayaz’la birlikte kurduğu oyun Ozan’ın hiç beklemediği bir anda gerçeklerle karşı karşıya gelmesine neden olacaktır.