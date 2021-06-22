Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanıyor?

Ozan Korfalı - İLHAN ŞEN Ozan, Esra'yı ilk gördüğünde sekiz yaşındadır. O küçük yaşına rağmen hissettiği şeyin aşk olduğunu anlamıştır. Üniversiteyi bitirip işe girene kadar Esra'nın kendisinden haberdar olmadığını düşünmektedir. Ancak kendisini Esra ile evlenmiş bulur. İnandığı projesi için hayallerinin peşinde giderken de Esra'nın hassasiyetinin farkına varmayarak onu kaybetmesine neden olacak durumların içine girer ve sonuçta boşanırlar. Ama hep en dibe düşünce başlar yükseliş. Ozan’ın hiçbir ümidi kalmadığını düşündüğü gün karşısına Çınar çıkar.Ozan yaşadıkları onu sertleştirmiş olsa da vicdanlı, iyi niyetli ve dürüst bir adamdır. İnsanlara inanmaya, onların içindeki iyi yönü görmeye meyillidir. Pozitif düşünen, sorunları büyütmeden, panik yapmadan çözen biridir. Yakışıklılığına rağmen kibirli değildir, kimseyi aşağıda görmez. Ailesine düşkündür. Annesine çok şey borçlu olduğunu düşünür. Onun için yapamayacağı şey yoktur. Kız kardeşi ile çok güzel bir ilişkisi vardır. Abi kardeş arkadaş gibidirler.