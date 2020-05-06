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Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 07:53,

Aşk kötü bitti! Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar karakolluk oldu...

Sermiyan Midyat, oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar’la karakolluk oldu. Ünlü oyuncunun kendisini darp ettiğini iddia eden Yaşar, 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak yardım istedi.

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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SERMİYAN Midyat, kendisinden 16 yaş küçük olan sevgilisi Sevcan Yaşar’la önceki akşam karakolluk oldu. İddiaya göre Sevcan Yaşar, sevgilisinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılma kararı aldı.

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Eşyalarını toplamak için birlikte yaşadıkları Kadıköy Fenerbahçe’deki evlerine giden Yaşar, ünlü oyuncu tarafından darp edildiğini iddia ederek 155 Polis İmdat Hattı’nı aradı.Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar telefonunun ardından kısa sürede eve gitti. Yaşar, Midyat’ın kendisini darp ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu.

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Midyat ise asıl Yaşar’ın kendisine şiddete uyguladığını söyledi. Karakola gidip birbirlerinden şikâyetçi olan Midyat ve Yaşar, karşılıklı uzaklaştırma talebinde de bulundu. Dosya, polis merkezi tarafından savcılığa gönderildi.

4Böyle bir olay yok
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'Böyle bir olay yok'

Sermiyan Midyat konuyla ilgili şunları dedi: “Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Ben âşık oldum, karım olmasını istedim. 2 aydır aynı evdeydik ama olmadı. Şikayetçi olmuş, ifademi verdim. ‘Şiddete uğradım’ diyor ama darp raporu yok. Çünkü böyle bir olay yok.”

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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