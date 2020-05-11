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Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 16:04,

Aşk, korona tanımaz!

Aşk engel tanımaz! Günümüzde aşk, korona da tanımıyor. Gösteri dünyasının bazı ünlü çiftleri evlerinden çıktıkları nadir zamanlarda sokaklarda el ele kol kola objektiflere takılıyor.

BACKGRID USA

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İşte maskeli romantizm yaşayan o ünlü çiftler.

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Örümcek Adam serisiyle yıldızı iyice parlayan Tobey Maguire ve sevgilisi Tatiana Dieteman, maskelerini çıkarıp sokakta şakalaşıyorlar.

3
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Kate Mara ve Jamie Bell kol kola bebeklerini gezdiriyor.

4
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Yıllanmış aşıklar Goldie Hawn ile Kurt Russell'ın bisiklet gezintisi.

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Selma Blair ve Ron Carlson'ın maskeli öpücüğü.

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Dev Patel ve Tilda Cobham-Hervey'in müzikli yürüyüşü.

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Sophie Turner ve Joe Jonas yürüyüşte.

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Ben Affleck ve Ana de Armas virüse aldırmadan köpeklerini gezdiriyor.

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Christina Milian ve Matt Pokora'nın bebekli gezintisi.

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Gwyneth Paltrow ve Brad Falchuk'un yürüyüşü.

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Genç aşıklar Camila Cabello ve Shawn Mendes hiç maske kullanmıyor.

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Jessica Chastain ve Gian Luca Passi de Preposulo bebekleriyle gezintide.

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İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...

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