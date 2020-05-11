Aşk, korona tanımaz!

İşte maskeli romantizm yaşayan o ünlü çiftler. Örümcek Adam serisiyle yıldızı iyice parlayan Tobey Maguire ve sevgilisi Tatiana Dieteman, maskelerini çıkarıp sokakta şakalaşıyorlar. Kate Mara ve Jamie Bell kol kola bebeklerini gezdiriyor. Yıllanmış aşıklar Goldie Hawn ile Kurt Russell'ın bisiklet gezintisi. Selma Blair ve Ron Carlson'ın maskeli öpücüğü. Dev Patel ve Tilda Cobham-Hervey'in müzikli yürüyüşü. Sophie Turner ve Joe Jonas yürüyüşte. Ben Affleck ve Ana de Armas virüse aldırmadan köpeklerini gezdiriyor. Christina Milian ve Matt Pokora'nın bebekli gezintisi. Gwyneth Paltrow ve Brad Falchuk'un yürüyüşü. Genç aşıklar Camila Cabello ve Shawn Mendes hiç maske kullanmıyor. Jessica Chastain ve Gian Luca Passi de Preposulo bebekleriyle gezintide. İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...