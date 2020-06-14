Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten estetik iddialarına cevap

ŞİMDİ 37 YAŞINDAYIM Bu sabah Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlere cevap verdi. Bugüne kadar hiç operasyon geçirmediğini söyleyen oyuncu " Ben iğneden bile korkarım. O zaman 24 yaşındaydım. Şimdi 37 yaşına geldim. Yüzümün değişmesi normal. Sadece alnıma botoks yaptırdım" dedi.