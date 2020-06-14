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Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 13:34,

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten estetik iddialarına cevap

Aşk-ı Memnu'nun dizisinde Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş'in son halini çok konuşulmuştu. Ermiş, estetik iddialarına konuk olduğu 2. Sayfa programında cevap verdi.

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1DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTMIŞTI
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DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTMIŞTI

Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan karakteri Cemile'nin yıllar içindeki değişimi sosyal medyada olay oldu. Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Adını Feriha Koydum, Kiraz Mevsimi, Avlu, Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol alan oyuncu Pelin Ermiş, son halini paylaştı. Ermiş’in son fotoğraflarını gören takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Bazı takipçileri ise oyuncunun estetik yaptırdığını iddia etti.

2ŞİMDİ 37 YAŞINDAYIM
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ŞİMDİ 37 YAŞINDAYIM

Bu sabah Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlere cevap verdi. Bugüne kadar hiç operasyon geçirmediğini söyleyen oyuncu " Ben iğneden bile korkarım. O zaman 24 yaşındaydım. Şimdi 37 yaşına geldim. Yüzümün değişmesi normal. Sadece alnıma botoks yaptırdım" dedi.

3GÜZEL GÜNLER GEÇİRDİK
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GÜZEL GÜNLER GEÇİRDİK

Dizide rol aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen oyuncu " Çok güzel günler geçirdik. O dönem inanılmaz bir ilgi vardı. Şimdi tekrar bölümleri bile çok izleniyor. Eski görüntüleri görünce duygulanıyorum." dedi.

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