Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten estetik iddialarına cevap
Aşk-ı Memnu'nun dizisinde Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş'in son halini çok konuşulmuştu. Ermiş, estetik iddialarına konuk olduğu 2. Sayfa programında cevap verdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTMIŞTI
Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan karakteri Cemile'nin yıllar içindeki değişimi sosyal medyada olay oldu. Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Adını Feriha Koydum, Kiraz Mevsimi, Avlu, Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol alan oyuncu Pelin Ermiş, son halini paylaştı. Ermiş’in son fotoğraflarını gören takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Bazı takipçileri ise oyuncunun estetik yaptırdığını iddia etti.
2
Abone Ol
ŞİMDİ 37 YAŞINDAYIM
Bu sabah Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlere cevap verdi. Bugüne kadar hiç operasyon geçirmediğini söyleyen oyuncu " Ben iğneden bile korkarım. O zaman 24 yaşındaydım. Şimdi 37 yaşına geldim. Yüzümün değişmesi normal. Sadece alnıma botoks yaptırdım" dedi.
3
Abone Ol
GÜZEL GÜNLER GEÇİRDİK
Dizide rol aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen oyuncu " Çok güzel günler geçirdik. O dönem inanılmaz bir ilgi vardı. Şimdi tekrar bölümleri bile çok izleniyor. Eski görüntüleri görünce duygulanıyorum." dedi.