Aşk-ı Memnu'nun Bihteri'i Beren Saat: Hayatımın en önemli karakteriydi

* Çekimlerde bir gün bile ‘Bu sahneyi çekmesek mi, o elbiseyi giymesem mi?’ demedim. Hayatımda Bihter kadar dekolte giymem, makyaj yapmam, onun gibi davranmam. Ama Bihter’i oynamayı çok sevdim. Çünkü o edebiyatın çok özel bir kadın karakteri. Her uyarlamasında ortalığı sallıyor.