Aşk-ı Memnu'nun Bihteri'i Beren Saat: Hayatımın en önemli karakteriydi

Evden dışarı çıkmayan Beren Saat’in, 2008-2010 arasında başrolünü oynadığı, Kanal D’de tekrarı yayınlanan ve reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu’yu her gün hiç kaçırmadan izlediği ortaya çıktı. (Posta/ Müge Dağıstanlı)
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Beren Saat’in canlandırdığı unutulmaz ‘Bihter’ karakterinden en çok etkilenen kişi ise eşi Kenan Doğulu. Pop yıldızı “Beren’i her gün izledikçe oyunculuğuna hayran kalıyorum” dedi.
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'Bihter'i böyle anlatmıştı
* Bihter’in değişken halini özlüyorum. Çok renkliydi. Ruh hali sürekli dönüşüyordu. Beni eğlendiriyordu. Hayatımın önemli bir karakteridir, ondan çok şey öğrendim.
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* Bihter’in histeri krizi geçirdiği bir sahnem vardı. Bütün günümü etkiledi. Uykumu, tepkilerimi, kimyamı değiştirdi. Hayatımda yaşamadığım bir şeyi Bihter üstünden yaşadım, inanılmazdı.
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* Çekimlerde bir gün bile ‘Bu sahneyi çekmesek mi, o elbiseyi giymesem mi?’ demedim. Hayatımda Bihter kadar dekolte giymem, makyaj yapmam, onun gibi davranmam. Ama Bihter’i oynamayı çok sevdim. Çünkü o edebiyatın çok özel bir kadın karakteri. Her uyarlamasında ortalığı sallıyor.
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Unutulmaz replikler
* Sen Bihter Ziyagil’ sin aptallık etme.
*Hayatta, başkalarına fazla güvenmeyeceksin. Kendine de.
Bihter neyi itiraf edecek Firdevs Hanım?
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* Aynı hırs, öfke, ihtiras. Sen benim kızımsın Bihter. Seninle gurur duyuyorum.
* Beynim suçlu, yüreğim suçlu. Keşkenin ne demek olduğunu en çok bu gece hissediyorum.
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* Ölüyorum anlasana. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Ben işkenceler içinde kıvranırken onların mutluluğundan ölüyorum. Anne ben ölüyorum, yardım et.
*Her zaman her sıkıştığımda yaptığım gibi, cesaretle sahiplenmediğim her şeyi bırakıp gittiğim gibi, gideceğim. Hadi aşkım Behlül kaçar.
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Efsane dizinin sırrı
Tekrarları 12 yıldır reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu’, Halid Ziya Uşaklıgil’in eserinden uyarlandı. Hilal Saral’ın yönettiği, Ece Yörenç ile Melek Gençoğlu’nun yazdığı 79 bölümlük dizinin neden unutulmazlar arasına girdiğini o dönem uzmanlar bile inceleyip şu sonuçlara varmıştı...
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*Hikaye evrensel, dramatik yapısı güçlü. Günümüze iyi uyarlanmış.