Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut: Cenaze sahnesini çay bahçesinden izledim

Başka diziye seçilemeyince ‘Aşk-ı Memnu’ oldu Baran Akbulut, konservatuvarı bitirmesine bir hafta kala bir gençlik dizisi için İstanbul’a çağırılıyor: “Kamera önünde nasıl olduğumu merak ettikleri için İstanbul’a davet ettiler. Atladım trene geldim. İlk cast görüşmemdi. Toprak ağalarının yer aldığı bir dizinin senaryosunu elime verdiler. Sahnenin başında ‘düşman aile çocukları’ yazıyordu. Metinde, isimleri sert ve erkeksi olan karakterler, birbirlerine meydan okuyordu. Karşımdakine kafa atacak gibi, sert bir şekilde oynadım. ‘Çok teatral oldu, biraz kısalım oyunculuğu’ dediler. Ben de ‘Eyvah, yapamayacağım herhalde bu işi’ düşüncesine kapıldım. Meğer karşımdaki düşman ailenin oğlu değil, büyük aşk yaşadığım, atarlı giderli kızıymış. O sahnede aslında cilvele-şiyormuşuz (gülüyor). Bende bir sorun olduğunu düşünerek, seçmelerden uğurladılar. Ama iyi ki o iş olmadı. Çünkü bir ay sonra ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinin seçmelerine girdim ve o, ilk kez rol aldığım yapım oldu.”