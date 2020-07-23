Aşk-ı Memnu finali, sosyal medyayı yıktı geçti!

Yayınlandığı her dönem, reyting listelerini alt üst eden dizi dün akşam final bölümü ile ekranlara geldi.Kanal D, Aşk-ı Memnu'nun finalini Prime-Time kuşağında yayınladı. 10 yıl önce final yapan Aşk-ı Memnu sosyal medyayı salladı. İşte dizi ile ilgili yapılan yorumlar:* Ne yaptın ne ettin yine sen oturdun o ön koltuğa, valla helal olsun Matmazel!* 10 yıl geçti ama akıllarda hala tek bir soru var. BEHLÜL BU ODADAN NASIL ÇIKABİLDİ?* Adnan sadece Behlül'e bakıyor.. Adnan, sen benim oğlumdun derken Bihter'e bakmıyor bile.. Bihter küskün.. Ondan hesap bile sormuyor.. Şu detay beni paramparça etti...* Dağ gibi dururken dal gibi kırılışını izleyip ağladık yine...* Firdevs Yöreoğlu'nun Bihter'in öptüğü yerden felç olması peki... * 20 kere izlesem de aynı acıyı yaşıyom, helal olsun Beren Saat'e!* Bu kadro > herhangi bir dizi kadrosu* Biri aşkından ölebilecek kadar cesur, diğeri mezarının başında seni seviyorum diyemeyecek kadar korkak...Ne çok şey anlatır tek bir kelime...peki10 yıldır daha iyisi gelmedi; Bir 10 yıl daha da gelmez...