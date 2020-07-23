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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 09:12,

Aşk-ı Memnu finali, sosyal medyayı yıktı geçti!

Başrollerini Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı efsane dizi Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleri ile nisan ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştı.

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Yayınlandığı her dönem, reyting listelerini alt üst eden dizi dün akşam final bölümü ile ekranlara geldi.

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Kanal D, Aşk-ı Memnu'nun finalini Prime-Time kuşağında yayınladı. 10 yıl önce final yapan Aşk-ı Memnu sosyal medyayı salladı.

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İşte dizi ile ilgili yapılan yorumlar:

* Ne yaptın ne ettin yine sen oturdun o ön koltuğa, valla helal olsun Matmazel!

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* 10 yıl geçti ama akıllarda hala tek bir soru var. BEHLÜL BU ODADAN NASIL ÇIKABİLDİ?

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* Adnan sadece Behlül'e bakıyor.. Adnan, "sen benim oğlumdun" derken Bihter'e bakmıyor bile.. Bihter küskün.. Ondan hesap bile sormuyor.. Şu detay beni paramparça etti...

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* Dağ gibi dururken dal gibi kırılışını izleyip ağladık yine...

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* Firdevs Yöreoğlu'nun Bihter'in öptüğü yerden felç olması peki...

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* 20 kere izlesem de aynı acıyı yaşıyom, helal olsun Beren Saat'e!

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* Bu kadro > herhangi bir dizi kadrosu

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* Biri aşkından ölebilecek kadar cesur, diğeri mezarının başında seni seviyorum diyemeyecek kadar korkak...

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Ne çok şey anlatır tek bir kelime..."peki"

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10 yıldır daha iyisi gelmedi; Bir 10 yıl daha da gelmez...

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