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GeriMagazin Aşk-ı Memnu dizisinin iki oyuncusu Hazal Kaya ve Pelin Ermiş 12 yıl sonra bir arada
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Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 10:56 | 

Aşk-ı Memnu dizisinin iki oyuncusu Hazal Kaya ve Pelin Ermiş 12 yıl sonra bir arada

TV tarihine damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin iki oyuncusu 12 yıl sonra bir araya geldi.

Instagram

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1ESKİ DİZİ ARKADAŞLARI BULUŞTU
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ESKİ DİZİ ARKADAŞLARI BULUŞTU

İzlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i oynayan Hazal Kaya ile aynı dizide evin hizmetlisi olan Şaheste ve Süleyman karakterlerinin kızı Cemile'yi canlandıran Pelin Ermiş, uzun zaman sonra bir araya geldi.

2SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Meslektaşları Şükran Ovalı'nın da eşlik ettiği bu buluşmada çekilen bir fotoğrafı da Kaya ve Ermiş, Instagram sayfalarından paylaştı.

3İKİ KARAKTER ARASINDA GERİLİM VARDI
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İKİ KARAKTER ARASINDA GERİLİM VARDI

Aşk-ı Memnu dizisinde Kaya'nın oynadığı Nihal'e, Beşir karakteri aşıktı. Ermiş'in canlandırdığı Cemile ise Beşir'e ilgi duyuyordu. Dizide iki karakter arasında bu yüzden bir gerilik yaşanıyordu.

4Aşk-ı Memnu finali, sosyal medyayı yıktı geçti
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Aşk-ı Memnu finali, sosyal medyayı yıktı geçti!

Başrollerini Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı efsane dizi Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleri ile nisan ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştı. Yayınlandığı her dönem, reyting listelerini alt üst eden dizi temmuz ayında final bölümü ile ekranlara geldi.

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Kanal D, Aşk-ı Memnu'nun finalini Prime-Time kuşağında yayınladı. 10 yıl önce final yapan Aşk-ı Memnu sosyal medyayı salladı.

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İşte dizi ile ilgili yapılan yorumlar:

* Ne yaptın ne ettin yine sen oturdun o ön koltuğa, valla helal olsun Matmazel!

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* 10 yıl geçti ama akıllarda hala tek bir soru var. BEHLÜL BU ODADAN NASIL ÇIKABİLDİ?

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* Adnan sadece Behlül'e bakıyor.. Adnan, "sen benim oğlumdun" derken Bihter'e bakmıyor bile.. Bihter küskün.. Ondan hesap bile sormuyor.. Şu detay beni paramparça etti...

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* Dağ gibi dururken dal gibi kırılışını izleyip ağladık yine...

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* Firdevs Yöreoğlu'nun Bihter'in öptüğü yerden felç olması peki...

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* 20 kere izlesem de aynı acıyı yaşıyom, helal olsun Beren Saat'e!

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* Bu kadro > herhangi bir dizi kadrosu

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* Biri aşkından ölebilecek kadar cesur, diğeri mezarının başında seni seviyorum diyemeyecek kadar korkak...

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Ne çok şey anlatır tek bir kelime..."peki"

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10 yıldır daha iyisi gelmedi; Bir 10 yıl daha da gelmez...

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