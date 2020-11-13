Aşk-ı Memnu dizisinin iki oyuncusu Hazal Kaya ve Pelin Ermiş 12 yıl sonra bir arada
TV tarihine damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin iki oyuncusu 12 yıl sonra bir araya geldi.
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ESKİ DİZİ ARKADAŞLARI BULUŞTU
İzlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i oynayan Hazal Kaya ile aynı dizide evin hizmetlisi olan Şaheste ve Süleyman karakterlerinin kızı Cemile'yi canlandıran Pelin Ermiş, uzun zaman sonra bir araya geldi.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Meslektaşları Şükran Ovalı'nın da eşlik ettiği bu buluşmada çekilen bir fotoğrafı da Kaya ve Ermiş, Instagram sayfalarından paylaştı.
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İKİ KARAKTER ARASINDA GERİLİM VARDI
Aşk-ı Memnu dizisinde Kaya'nın oynadığı Nihal'e, Beşir karakteri aşıktı. Ermiş'in canlandırdığı Cemile ise Beşir'e ilgi duyuyordu. Dizide iki karakter arasında bu yüzden bir gerilik yaşanıyordu.
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Aşk-ı Memnu finali, sosyal medyayı yıktı geçti!
Başrollerini Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı efsane dizi Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleri ile nisan ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştı. Yayınlandığı her dönem, reyting listelerini alt üst eden dizi temmuz ayında final bölümü ile ekranlara geldi.
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Kanal D, Aşk-ı Memnu'nun finalini Prime-Time kuşağında yayınladı. 10 yıl önce final yapan Aşk-ı Memnu sosyal medyayı salladı.
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İşte dizi ile ilgili yapılan yorumlar:
* Ne yaptın ne ettin yine sen oturdun o ön koltuğa, valla helal olsun Matmazel!
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* 10 yıl geçti ama akıllarda hala tek bir soru var. BEHLÜL BU ODADAN NASIL ÇIKABİLDİ?
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* Adnan sadece Behlül'e bakıyor.. Adnan, "sen benim oğlumdun" derken Bihter'e bakmıyor bile.. Bihter küskün.. Ondan hesap bile sormuyor.. Şu detay beni paramparça etti...
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* Dağ gibi dururken dal gibi kırılışını izleyip ağladık yine...
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* Firdevs Yöreoğlu'nun Bihter'in öptüğü yerden felç olması peki...
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* 20 kere izlesem de aynı acıyı yaşıyom, helal olsun Beren Saat'e!
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* Bu kadro > herhangi bir dizi kadrosu
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* Biri aşkından ölebilecek kadar cesur, diğeri mezarının başında seni seviyorum diyemeyecek kadar korkak...
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Ne çok şey anlatır tek bir kelime..."peki"
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10 yıldır daha iyisi gelmedi; Bir 10 yıl daha da gelmez...