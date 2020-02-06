Aşk dövmesi de göründü

Bundan tam 30 yıl önce rol aldığı filmle hafızalara kazınan ünlü oyuncu ailesiyle çıktığı tatilde objektiflere yakalandı. Yarım asırı geride bırakan yıldız yine de zamana direnen görüntüsüyle dikkat çekti.
BACKGRID USA
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1990 yapımı Pretty Woman (Özel Bir Kadın) adlı filmle hafızalara kazınan Julia Roberts, eşi Daniel Moder, çocukları ve bir grup arkadaşıyla birlikte Meksika'nın Puerta Vallarta kentinde tatile gitti. 52 yaşındaki Roberts, kaldığı otelin havuz başında lacivert bikinisiyle görüntülendi.
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Havuza girip serinleyen, arkadaşlarıyla sohbet eden Roberts'ın belindeki "aşk dövmesi" de gözden kaçmadı. Ünlü oyuncunun kocasının adının baş harfleri ve üç çocuğunun isimlerinden oluşan dövmesi de dikkat çekti.
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ilk evliliğini 1993 ile 1995 arasında Lyle Lovett ile yapan Julia Roberts 2002 yılında şu anki eşi Daniel Moder ile evlendi. Çiftin ikisi ikiz üç tane çocuğu bulunuyor.
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Julia Roberts kariyeri boyunca dört kez Oscar'a aday gösterildi. Erin Brockovich'deki performansıyla da 2001 yılında en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazandı.