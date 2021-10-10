Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Barıştılar mı? Oyuncu Aras Bulut İynemli ile 6 yıldır beraberlik yaşadığı Bige Önal, geçen temmuzda ayrılmıştı. Çiftin yakın dostları ve hayranları, evlilik kararı beklerken, alınan ayrılık kararıyla üzülmüştü. Duyduğuma göre âşıkların ayrılığı kısa sürmüş. İynemli ve Önal yeniden barışmış. Bu bilgiyi ikisinin de bağlı bulunduğu Artistanbul menajerlik şirketine sordum, “Aras bey’in özel hayatı, bu konuda bilgi veremeyiz” yanıtını aldım. “Hayır” ya da “doğru değil” denmemesi de barıştıkları iddialarını güçlendirdi.