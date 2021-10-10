Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Sağlıklı beslenme danışmanı ve yaşam koçu İlknur Özkuş, organizatör Ata Çağlayan’la bir ödül töreninde tanıştı. Özkuş, Çağlayan’ın düzenlediği törende ödül aldı. Ardından ikili arasında kısa sürede yakınlaşma başladı. İlknur Özkuş o dönemde sevgilisi Ata Çağlayan’a 150 bin TL borç para verdi. Kısa süre sonra ilişki, tartışmalar sebebiyle bitti. Ardından Çağlayan’ın adı Seda Sayan'la anılmaya başladı. Seda Sayan, Çağlayan'la ilişkisini reddetti.
2
Faiziyle alacak
Tüm bu yaşananlardan sonra Özkuş, Çağlayan’dan iş kurması için verdiği 150 bin TL’yi geri istedi. Çağlayan parayı vermeyince Özkuş, icra takibi başlattı. İlknur Özkuş, eski sevgilisinin oturduğu evi icra yolu ile satışa çıkardı. Ata Çağlayan, evinin satışını durdurmak için mahkemeye başvurdu fakat mahkemeden ret cevabı aldı. Evin mahkeme kararıyla satılmasının ardından İlknur Özkuş parasını faiziyle birlikte eski sevgilisinden alacak.
3
Sahne piştisi
◊ Deniz Seki, 5 Ekim’de Kuruçeşme Açıkhava’da konser verdi ve gecede modacı Tolga Çam’ın imzasını taşıyan parıltılı taşlarla süslü mini bir elbiseyle sahneye çıktı. Elbise, müzik dünyasını yakından takip edenlere tanıdık geldi. ◊ Betül Demir de geçen ay Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konserde benzer bir elbiseyle sahne almıştı. Demir’in sahne kostümünü konserden 1 ay önce hazırlattığı, Seki’nin kıyafetinin ise kısa süre içinde dikildiği söyleniyor.
4
Barıştılar mı?
Oyuncu Aras Bulut İynemli ile 6 yıldır beraberlik yaşadığı Bige Önal, geçen temmuzda ayrılmıştı. Çiftin yakın dostları ve hayranları, evlilik kararı beklerken, alınan ayrılık kararıyla üzülmüştü. Duyduğuma göre âşıkların ayrılığı kısa sürmüş. İynemli ve Önal yeniden barışmış. Bu bilgiyi ikisinin de bağlı bulunduğu Artistanbul menajerlik şirketine sordum, “Aras bey’in özel hayatı, bu konuda bilgi veremeyiz” yanıtını aldım. “Hayır” ya da “doğru değil” denmemesi de barıştıkları iddialarını güçlendirdi.
5
Yeni şarkısı internete sızdı
Ajda Pekkan’ın önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni albümünden Şehrazat imzalı şarkısı “Bi Tık”, sosyal medyaya sızdı. Bazı influencer’ların sosyal medya hesaplarında şarkının müziğini paylaşmasıyla durumu fark eden Süperstar, hemen harekete geçti. Pekkan, şarkının kimden, nasıl sızdığının araştırılması için ekibine talimat verdi. Albümün çıkacağı müzik şirketi de konuyla ilgili harekete geçti.
6
Çömlekten sınıfta kaldı
Wilma Elles, Kapadokya Göreme’de senaryo yazarlığı ve sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanma eğitimine katıldı. Bilişim uzmanı Evren Ersin tarafından organize edilen eğitimin ardından Göreme’yi gezen oyuncu, topraktan çömlek yapılan atölyeyi de ziyaret etti. Tezgahın başına geçerek çömlek bardağı yapmayı da deneyimleyen Elles, bu konuda pek başarılı olamadı.