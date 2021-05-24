Aşk belgelendi! İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'nın evinde...

Sıla, Hazer Amani’den boşandıktan sonra İlker Kaleli’yle aşk yaşadığı dedikodusuyla gündeme gelmiş, ikilinin Instagram’da birbirini takip etmeye başlaması iddiayı güçlendirmişti.
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Aşkı kanıtlayan görüntü de Bodrum’dan geldi. İlker Kaleli, Sıla’nın sezonluk olarak 300 bin liraya kiraladığı villanın bahçesinde görüntülendi. İddiaya göre ikili, Bitez Otel’e ait bu evde 1 aydır tatilde.
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PANİKLEDİ
Görüntü alınmasını engellemek için bahçenin etrafına yeşil çitler çektiren Sıla ve İlker Kaleli’nin evden dışarı pek çıkmadığı, alışveriş, çöp atma gibi işleri de ünlü şarkıcının şoförüne yaptırdıkları söyleniyor.
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Tüm bu önlemlere rağmen İlker Kaleli önceki gün villanın bahçesinde telefonla konuşurken objektife yansıdı. Panikleyen oyuncu koşarak eve geçti.
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İki aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu iddia edildi. Bir dönem oyuncu Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan İlker Kaleli'nin bu beraberliği kısa sürmüştü.
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Biran Damla, İlker Kaleli ile çıkan ayrılık haberleriyle ilgili "Aynı yerden bakmadık. Olmadı sağlık olsun" açıklamasında bulunmuştu.