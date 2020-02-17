Aşk Adası'nda şok ölüm! Ünlü sunucu Caroline Flack intihar etti
İNGİLTERE’de milyonlarca kişinin izlediği Love Island programını sunan Carolina Flack, Londra’daki dairesinde ölü bulundu. Flack’in ailesinin avukatıkadının intihar ettiğini açıkladı. Flack, sevgilisiyle yaşadığı şiddetli kavga sonrası programdan kovulmuştu. Bunalima giren sunucunun ölüm haberi ülkede şok etkisi yarattı.
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İngiltere’nin en ünlü çöpçatanlık yarışması ‘Love Island’ (Aşk Adası), 5 yıldır ekran yüzü Caroline Flack (40) tarafından sunuluyordu.
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Özel hayatındaki çalkantılarla sık sık gündeme gelen Flack, iki ay önce sevgilisi Lewis Burton (27) ile kavga etmişti. Sevgilisinin başında lamba kırdığı iddiası üzerine dava açılmıştı.
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Burton, şikayetini geri çekmişti ancak ikilinin soruşturma kapsamındailetişim kurması yasaklanmıştı.
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Bu gelişme üzerine Flack işinden kovulmuştu. Kariyerinin sonunageldiğini düşünerek bunalıma giren Flack’in 4 Mart’taki duruşması yaklaştıkça gerilimi artıyordu. Yanına onun için endişelenen bir arkadaşıtaşındı.
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Arkadaşı önceki gün öğle saatlerinde markete çıktı. Döndüğünde kapı açılmayınca endişelendi. Flack’in babasından yardım istedi. Babasıve arkadaşı eve girebildiğinde çok geçti. Flack ölmüştü.
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İntihar ettiği belirlenen Flack’in ölümü sevenlerini yasa boğdu.Lewis Burton, yaşadığı üzüntüyü, “Kalbim acıyor” diyerek anlatabildi.
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Flack’in intiharı sonrası davayı yürüten savcılığa tepki yağdı. Savcılık, “Ortada şikayet yokken çok ünlü olduğu için Caroline’in davasını şova çevirmekle” suçlanıyor.
Flack’in ölmeden önce Twitter’daki son paylaşımı “Eğer depresyonlamücadele ediyorsanız lütfen ama lütfen derdinizi birileriyle paylaşın”oldu.
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Caroline Flack’in ölümü Aşk Adası’ndaki ilk ölüm değil. Daha önce de yarışmacılar Sophie Gradon ve Mike Thalassitis, şöhreti kaldıramamış ve intihar etmişti.