Aşıya dirençli varyant yayılmaya başladı: Koronada yeni kâbusun adı Mu!

Kısa sürede dünya gündemine tabiri caizse bomba gibi düşen Mu varyantı ile ilgili pandemi konusunda ABD'nin en yetkili ismi konumunda bulunan Dr. Anthony Fauci, konuştu.



New York Post'ta yer alan habere göre, Fauci Kovid-19'un Mu varyantının ABD için 'acil bir tehdit' olarak görülmediğini söyledi.