Aşısız olanlar AVM’ye girebilir mi? AVM'ler PCR testi sonucu istiyor mu?
Aşısız olanların AVM’ye girip giremeyeceği merak ediliyor. 6 Eylül itibari ile aşı olmayanlar veya aşı sürecini tamamlamayanlar için bazı yerlere girişte PCR testi zorunluluğu getirildi. Vatandaşların PCR testini yaptırarak sonuçlarını girişte bildirmeleri gerekiyor. Peki, aşısız olanlar AVM’ye girebilir mi? AVM’lerde PCR testi isteniyor mu? İşte yanıtı
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Aşısız olanların AVM’ye girip giremeyeceği ile ilgili araştırmalar hafta sonuna az bir zaman kala hız kazandı. PCR testi istenilen yerler arasında AVM’ler bulunmuyor. Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; AVM, restoran, kafeler için PCR ve benzeri bir uygulamayı şu an gündeme almadıklarını dile getirmişti.
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AŞISIZ OLANLAR AVM’YE GİREBİLİR Mİ?
AVM’lerde PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.
Restoran, kafe gibi mekanlarda ek tedbirlerle beraber, aşı olmayanlar için ayrı yer ayrılmasının söz konusu olup olmadığı sorusuna Bakan Koca, AVM, restoran, kafeler için PCR ve benzeri bir uygulamayı şu an gündeme almadıklarını, aşılanma oranı ile birlikte salgının Türkiye'nin gündeminden giderek düşeceğini ve vaka sayılarının giderek azalacağını düşündüğünü söyledi.