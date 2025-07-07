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Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı: Milyonlarca lira para, 1 buçuk kilo altın

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#Aşiret Düğünleri#Takı#Altın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 10:04

Van’da Pinyanişi aşiretine mensup iş adamı Kerem İnan’ın oğlu Yasin İnan ile Giravi aşireti mensubu iş adamı Emin Bozdemir’in kızı Zilan Bozdemir dünya evine girerken, geline 1 buçuk kilo altın, damada ise 7 buçuk milyon TL takıldı.