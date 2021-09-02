Aşılı ve aşısız öğrenciler yurt odasında birlikte kalabilecek mi? Bakan Koca ve YÖK Başkanı Özvar yanıt verdi!
Aşılı ve aşısız öğrencilerin yurtlarda hangi şartlarda kalacağı, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Akademik takvimin başlamasına günler kala YÖK Başkanı Özvar'ın da katılımı ile kritik toplantı eğitim öğretim gündemi ile gerçekleşti. Toplantı sonrası üniversitelerde alınacak koronavirüs önlemlerine değinen YÖK Başkanı Özvar, gazetecilerin sorduğu, "Aşılı ve aşısız öğrenciler yurt odasında birlikte kalabilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Özvar, alınacak önlemlerin üniversite içinde bulunan yurtları kapsayacağını söyledi. İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Üniversite yurtlarının hangi şartlarda açılacağı ile ilgili son dakika açıklama geldi. YÖK Başkanı Özvar, yüz yüze eğitimin ele alındığı toplantı sonrası yurt odalarında aşılı ve aşısız öğrenciler için alınacak tedbirler ile ilgili değerlendirme yaptı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği konu hakkında Özvar, "Kampüsler için aldığımız tedbirlerin üniversitelerimiz içindeki yurtlarda da geçerli olacağını belirtmek isterim." dedi.
YURTLARDA AŞILI VE AŞISIZ ÖĞRENCİLER BERABER Mİ KALACAK?
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde en kritik dönemeçlerden biri olarak nitelendirilebilecek 6 Eylül'e dört gün kalırken, Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bu tarihte okulların yüz yüze eğitime başlayacak ve üniversitelerin açılacak olması nedeniyle toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile YÖK Başkanı Erol Özvar da katıldı.
Gazetecilerin sorularına yanıt veren YÖK BaşkanI Özvar şunları söyledi; Bu açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitelerimizin içinde bulunan yurtları da kapsayacaktır. Kampüsler için aldığımız tedbirlerin üniversitelerimiz içindeki yurtlarda da geçerli olacağını belirtmek isterim.
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