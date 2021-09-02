Aşılı ve aşısız öğrenciler yurt odasında birlikte kalabilecek mi? Bakan Koca ve YÖK Başkanı Özvar yanıt verdi!

Üniversite yurtlarının hangi şartlarda açılacağı ile ilgili son dakika açıklama geldi. YÖK Başkanı Özvar, yüz yüze eğitimin ele alındığı toplantı sonrası yurt odalarında aşılı ve aşısız öğrenciler için alınacak tedbirler ile ilgili değerlendirme yaptı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği konu hakkında Özvar, "Kampüsler için aldığımız tedbirlerin üniversitelerimiz içindeki yurtlarda da geçerli olacağını belirtmek isterim." dedi.