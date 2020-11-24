Aşılarla ilgili merak edilenler! İşte 5 korona aşısı

Korona kâbusu tüm dünyada artarak sürerken, aşı yarışı da hız kazandı. İlk olarak Aralık 2020’de Çin’de görülen COVID-19 virüsünün ardından, 100’ü aşkın şirket aşı için harekete geçti. Aşı konusundaki en büyük handikap, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre denemelerin adım adım yerine getirilmesi. Bu da laboratuvar çalışmaları ile öncelikle hayvanlar daha sonra insanlar üzerinde deneme yapılmasını öngörüyor. Aşı için peş peşe umutlandıran haberler gelirken, başarı oranları, saklama koşulları ve fiyatları gibi birçok noktada birbirinden ayrılıyorlar. İşte COVID-19’a karşı başarısı tescillenen önde gelen 5 aşı ve özellikleri...