Aşıların dağıtımı böyle yapılacak! Özel tasarlanmış araçlar basına tanıtıldı
Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi, analizler olumlu sonuçlanırsa Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli araçlarla illere dağıtılacak. Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığından Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu yaptığı açıklamada ‘Araçlarımızın sıcaklığı, eksi 20 ile artı 20 derece arasında ayarlanabilir. Sıcaklık hem uzaktan hem de kayıtlı şekilde sürekli izlenebiliyor’ dedi.