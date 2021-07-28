Aşılar zorunlu mu olacak? Aşı yaptırımı gelecek mi? Sağlık Bakanı Koca yanıt verdi!
Koronavirüs aşı zorunluluğu tartışmaları, son iki haftadır vaka sayılarında yükselişin başlamasıyla gündeme geldi. Aşı yaptırmayan vatandaş sayısının 22 milyonu geçmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşısı tamamlanmamış kişilerin aktif Covid-19 vakalarındaki oranını ilk kez duyurarak vatandaşları aşıya davet etti. Salgının seyri dikkate alındığında zorunlu uygulamalar getirilmesi gerektiğinin çokça dile getirildiğini ifade eden Koca, milyonların merak ettiği, "Aşılar zorunlu mu olacak? " sorusuna yanıt verdi. İşte, koronavirüs aşı zorunluluğu hakkında merak edilenler.
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Aşı zorunlu mu olacak sorusunun yanıtı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Dünya koronavirüs salgınından kurtulmak için aşılamaya hız verirken, aşı yaptırmayan kişilere yaptırım gelip gelmeyeceği de tartışmalarda yer aldı. Aşı zorunluluğu konusuna değinen Bakan Koca, " Bizim bu konuya yaklaşımımız bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara bakmadan atılacak adımların eksik olacağı yönündedir. "dedi.
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TÜRKİYE'DE AŞILAR ZORUNLU MU OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda salgının ilerleyişi, artan vaka sayıları ve aşı programının ele alındığını belirtti. Zorunlu uygulamalara dikkat çeken Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;
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"Hatta bazı ülkeler bu konuda kanunlar çıkarıyor ya da hazırlıyor. Bizim bu konuya yaklaşımımız bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara bakmadan atılacak adımların eksik olacağı yönündedir. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak ve sorumlu bir birey olarak kendi tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir.
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Yaptığımız çalışmaların bilime ve kanıta dayalı sonuçları özel tedbirler almayı gerektirirse bunu yapmaktan imtina etmeyiz. Ancak 'herkes yapıyor, herkes istiyor' diye bir adım atmayacağız. Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat hiçbirimizin tercihi ya da önceliği değildir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda tedbir alınması gerek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım."
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SAĞLIK BAKANLIĞ'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde;Türkiye’de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.