Aşıklar karantinada! Kaan Yıldırım ve Hadise'yi ele veren poz

Hadise, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem" demişti. Güzel şarkıcı, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti.