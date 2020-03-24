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Haber Giriş: 24 Mart 2020 - 15:21, /

Aşıklar karantinada! Kaan Yıldırım ve Hadise'yi ele veren poz

Şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldığı konuşulmaya devam ederken aşıklardan yeni paylaşım geldi.

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Son dönemde aşk hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım arasında yeni bir gelişme yaşandı.

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Hadise, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem" demişti. Güzel şarkıcı, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti.

3AŞIKLAR KARANTİNADA

AŞIKLAR KARANTİNADA

Çift daha sonra etiketlendikleri bütün fotoğrafları silmiş, bu hareket ‘ayrıldılar mı?’ sorusunu akıllara getirmişti. Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan sevgililer paylaşımlarıyla ayrılmadık mesajı verdi.

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Kaan Yıldırım’ın paylaşımından sonra ünlü oyuncunun karantina sürecinde Hadise'nin evinde kaldığı ortaya çıktı. İkiliyi ele veren ise koltuk rengi ve desenleri oldu.

5DİKKATLİ TAKİPÇİLERİ ORTAYA ÇIKARDI

DİKKATLİ TAKİPÇİLERİ ORTAYA ÇIKARDI

İkilinin dikkatli takipçileri bu detayı ortaya çıkardı. Kaan Yıldırım’ın paylaştığı mekandaki koltuk deseni ve rengi Hadise’nin birkaç gün önce paylaştığı fotoğraftaki koltukla aynı olduğu iddia edildi.

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