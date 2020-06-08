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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 09:41,

Aşıklar Bodrum'da böyle görüntülenmişti: Şimdi yanında başka sevgili var

Dünyanın en yakışıklı mahkumu ile en zengin varisi arasındaki aşk bitti, artık ikisi de kendi yoluna gidiyor.

Splash News, Backgrid UK, Backgrid USA  

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1BODRUM TATİLİ
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BODRUM TATİLİ

 Karıştığı silahlı çete suçu nedeniyle cezaevinde yatan, çıktıktan sonra da yakışıklı görüntüsünün de katkısıyla magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşen Jeremy Meeks ile iş adamı Chloe Green'in aşkı bitti.

2AKDENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDI
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AKDENİZ'İN KEYFİNİ ÇIKARDI

İki yıl önce babası Sir Philip Green'in gösterişli yatı Lion Heart ile Bodrum'a da gelip tatil yapan Chloe Green, hafta sonu yeni sevgilisiyle  Fransa'da Akdeniz'in keyfini çıkarırken görüntülendi. 

3GÜVERTEDE ÖPÜCÜKLER
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GÜVERTEDE ÖPÜCÜKLER

Yatın güvertesinde uzun uzun öpüşen çift, daha sonra da jet ski yaptı. Şimdi bütün meraklı gözler 29 yaşındaki Green'in yeni sevgilisinin kimliğine yöneldi. 

4MEEKS İLE İLİŞKİSİNDEN ÇOCUĞU OLDU
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MEEKS İLE İLİŞKİSİNDEN ÇOCUĞU OLDU

Chloe Green, Jeremy Meeks daha resmen evli olduğu Melissa Meeks'ten boşanmadan nişanlanmışlardı. Çiftin 2018 yılında bir de bebeği dünyaya gelmişti.

5YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
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YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Fakat Meeks ve Green buna rağmen yollarını ayırdı. Ünlü bir giyim firmasının sahibi olan Sir Philip Green'in tek çocuğu olan Chloe, şimdi bir başkasıyla yeni bir aşka yelken açtı.

6MEEKS GÖSTERİDE
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MEEKS GÖSTERİDE

Eski sevgilisi Akdeniz'in keyfini çıkarırken, Jeremy Meeks ise Los Angeles'ta George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto eden gösterilerde objektiflere takıldı.

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