Aşıklar Bodrum'da böyle görüntülenmişti: Şimdi yanında başka sevgili var
Dünyanın en yakışıklı mahkumu ile en zengin varisi arasındaki aşk bitti, artık ikisi de kendi yoluna gidiyor.
Splash News, Backgrid UK, Backgrid USA
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BODRUM TATİLİ
Karıştığı silahlı çete suçu nedeniyle cezaevinde yatan, çıktıktan sonra da yakışıklı görüntüsünün de katkısıyla magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşen Jeremy Meeks ile iş adamı Chloe Green'in aşkı bitti.
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AKDENİZ'İN KEYFİNİ ÇIKARDI
İki yıl önce babası Sir Philip Green'in gösterişli yatı Lion Heart ile Bodrum'a da gelip tatil yapan Chloe Green, hafta sonu yeni sevgilisiyle Fransa'da Akdeniz'in keyfini çıkarırken görüntülendi.
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GÜVERTEDE ÖPÜCÜKLER
Yatın güvertesinde uzun uzun öpüşen çift, daha sonra da jet ski yaptı. Şimdi bütün meraklı gözler 29 yaşındaki Green'in yeni sevgilisinin kimliğine yöneldi.
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MEEKS İLE İLİŞKİSİNDEN ÇOCUĞU OLDU
Chloe Green, Jeremy Meeks daha resmen evli olduğu Melissa Meeks'ten boşanmadan nişanlanmışlardı. Çiftin 2018 yılında bir de bebeği dünyaya gelmişti.
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YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Fakat Meeks ve Green buna rağmen yollarını ayırdı. Ünlü bir giyim firmasının sahibi olan Sir Philip Green'in tek çocuğu olan Chloe, şimdi bir başkasıyla yeni bir aşka yelken açtı.
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MEEKS GÖSTERİDE
Eski sevgilisi Akdeniz'in keyfini çıkarırken, Jeremy Meeks ise Los Angeles'ta George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto eden gösterilerde objektiflere takıldı.