Aşıklar balkonda

ESKİ KAYINPEDERİNDEN ŞOK İDDİA Ocak ayında ise Rodriguez ile ilgili bir başka haber basına yansıdı. Hatta çıktığı tatil dönüşü Lopez'in canının sıkılacağı ileri sürüldü. Bunun nedeni ise Alex Rodriguez ile eski eşi Cynthia Scurtis'in ağabeyi Constantine Scurtis'in emekli spor yıldızının aleyhine açtığı dava. 50 milyon dolarlık bu davanın resmi dokümanlarında 45 yaşındaki Alex Rodriguez, "seri dolandırıcı" olarak nitelendiriliyor. Bu durumun nedeni ise Rodriguez ile o dönemde evli olduğu Cynthia Scurtis'in ağabeyi Constantine'in birlikte kurdukları emlak işi.Constantine Scurtis ile Alex Rodriguez, 2002 ile 2008 arasında evliydi. İşte bu süreçte Rodriguez, Scurtis'in ağabeyi ile ortak bir emlak işi kurmuştu. Fakat sonra çift boşandı, aradan geçen yıllar içinde de eski damat ile kayınbiraderin arası da bozuldu.