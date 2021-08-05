Aşıdan sonra duş alınır mı? Sinovac ve Biontech aşısı sonrası banyo yapılır mı?

Aşıdan sonra banyo yapma ya da duş alma gibi durumların olumsuz bir etkisinin olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye'de aktif olarak kullanılan Sinovac ve Biontech aşısı sonrasında banyo yapılır mı sorusu uzmanlar tarafından ele alındı. Peki, aşı yaptırdıktan sonra duş alınır mı? İşte, o detaylar