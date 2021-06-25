Aşıdan sonra duş alınır mı, banyo yapılır mı? İşte bu sorunun yanıtı!
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 aşılama kampanyasının başlatılmasının ardından haziranda 16 milyon 400 bin dozdan fazla aşı uygulandı, yaş sınırı da 50'den 18'e kadar indi. Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı sayısı 45 milyon 500 bini aştı. Bu durum sürerken aşı olan vatandaşlar da merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Peki, aşıdan sonra duş alınır mı, banyo yapılır mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
"Aşıdan sonra duş aşınır mı?" sorusu vatandaşların merak ettikleri sorular arasında yer alıyor. Randevu aldıktan sonra aşılarını olan vatandaşlar, sonrası için en erken duş alma/banyo yapma süresinin ne kadar olduğunu sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
AŞIDAN SONRA BANYO YAPILIR MI?
Prof. Dr. Dilek Arman, "Aşı olunan gün banyo yapılmamalı önerisine uymak doğru mu?" sorusuna bu yanıtı verdi:
3
"Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, “Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz” diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz."