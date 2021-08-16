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Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 - 10:18 | 

Aşı yaşı kaça düştü? 15 yaş üstü aşı olabiliyor mu? 15-12 yaş üstü ile ilgili kararı Sağlık Bakanlığı duyurdu

Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni kararlar alındı. Alınan yeni karara göre, 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişiler aşı olabilecek. 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hakkı da verildi.

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Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor. Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

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Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.

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Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.

4PCR testi pozitif çıkanlar bir ay sonra aşı olabilecek

PCR testi pozitif çıkanlar bir ay sonra aşı olabilecek

PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.

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