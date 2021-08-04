Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı yaptırmayanlar kahvehaneler ve kıraathanelere girebilecek mi ? Yeni karar açıklandı!
Aşı yaptırmayanlara uygulanacak kısıtlamalar için ilk hamle geldi. 1,5 yıldır koronavirüs mücadelesi devam ederken toplumsal bağışıklık için önem arz eden aşılama sürecinde aşı yaptırmayanlar için yaptırım kararı geldi. Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu, 2. doz aşısını yaptırmayanların bu iş yerlerine alınmayacaklarını bildirdi. Açıklama sonrası koronavirüs aşısını yaptırmayanlar için uygulanacak diğer kararlara gözler çevrildi. Peki, aşı yaptırmayanlar nerelere giremeyecek? İşte, aşı zorunluluğu hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Aşı zorunlu mu oldu ve aşı yaptırmayanlar nerelere giremeyecek soruları son gelişmeler ile vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dünyada olduğu gibi vaka sayılarının ülkemizde de artmasının ardından aşılama zorunluluğu tartışmaları uzmanlar tarafından konuşulmaya başlandı. Aşı yaptırmayanlar için ilk karar Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu'ndan geldi. Alınan karara göre 2. doz koronavirüs aşısı olmayanlar 5 Ağustos'tan itibaren kahvehanelere alınmayacak. Aşı zorunluluğu için herhangi yeni bir karar ise alınmadı.
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AŞI YAPTIRMAYANLAR KAHVEHANELERE GİRECEK Mİ?
Aşı randevusuna ve aşılamaya gidilmemesi kahveci esnafını harekete geçirdi. Sosyal buluşma noktalarından biri olan kahvehane, kıraathane ve kafeler için federasyon yaptırım kararı aldı.
En fazla mağduriyet yaşayan kesimin kahvehane, kıraathane işletmesi yapan esnaf olduğunu aktaran Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, kahvehanelerin koronavirüs ile mücadele kapsamında 130 bin esnafın 16 Mart 2020 tarihinde iş yerini kapattığını, aralıklarla açılma da olsa 16 ay oyun yasağı ile maddi ve manevi zor günler yaşandığını söyledi.
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1 Temmuz tarihinde kontrollü normalleşmeye geçilmesine rağmen havaların ısınmasıyla rehavet yaşandığını belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:
"Bazı vatandaşlarımızın aşı olmamaları ayrıca koronavirüse kıyasla daha hızlı yayılan mutant virüs sebebiyle de vaka sayılarında büyük bir artış olduğu ve vefat sayılarının arttığı gözleniyor. Çok büyük ümitlerle başladığımız normalleşme sürecinin salgının artması sebebiyle tekrar sona ermesi ve kısıtlamalar yaşanmasının hem ülkemiz ekonomisine hem de esnafımıza çok derin yaralar açacağı aşikardır. Kısıtlamalar sebebiyle zor günler geçiren kahvehane ve kıraathane işletmecisi esnaflarımızın tekrar kapanmayı kaldıracak gücü kalmamıştır.
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Bu sebeple Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu ve federasyona bağlı meslek odaları olarak aldığımız karar doğrultusunda yarından itibaren ülke genelindeki tüm kahvehane, kıraathane ve kafelerimize en az 2 doz aşı olmayan vatandaşlarımızı kabul edemeyeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyor, salgın ve hastalıkların sona ereceği güzel günler diliyoruz."
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AŞILAR ZORUNLU MU OLACAK?
Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde;Türkiye’de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.