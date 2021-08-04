Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı yaptırmayanlar kahvehaneler ve kıraathanelere girebilecek mi ? Yeni karar açıklandı!

Aşı zorunlu mu oldu ve aşı yaptırmayanlar nerelere giremeyecek soruları son gelişmeler ile vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dünyada olduğu gibi vaka sayılarının ülkemizde de artmasının ardından aşılama zorunluluğu tartışmaları uzmanlar tarafından konuşulmaya başlandı. Aşı yaptırmayanlar için ilk karar Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu'ndan geldi. Alınan karara göre 2. doz koronavirüs aşısı olmayanlar 5 Ağustos'tan itibaren kahvehanelere alınmayacak. Aşı zorunluluğu için herhangi yeni bir karar ise alınmadı.