Aşı tek başına yetmez! Tekrardan koronavirüs olmamak için bunlara dikkat

Siz de çevrenizde ikinci hatta üçüncü kez Covid-19 ile enfekte olan ya da aşılanmasına rağmen koronavirüse yakalanan insanları sık sık duymaya mı başladınız? Yalnız değilsiniz. Delta varyantının gelişi pandemide mevcut durumu daha da karmaşık hale getirdi.