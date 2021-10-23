Aşı tek başına yetmez! Tekrardan koronavirüs olmamak için bunlara dikkat
Koronavirüs aşıları virüse yakalanmayı, hastaneye yatışları ve ölüm oranlarını çok ciddi bir şekilde düşürse de çift doz aşı olmak sizi koronavirüse karşı kurşun geçirmez yapmaz. Uzmanlar aşı olmanın yanı sıra bu kış koronavirüse karşı almanız gereken tedbirleri sıraladı ve pandemi sürecindeki gizli düşmanı açıkladı. Uzmanlara göre yüksek düzeyde stres vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini zayıflatıyor, bu nedenle pandemi sürecinde zihinsel sağlığa özellikle dikkat edilmeli.
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Siz de çevrenizde ikinci hatta üçüncü kez Covid-19 ile enfekte olan ya da aşılanmasına rağmen koronavirüse yakalanan insanları sık sık duymaya mı başladınız? Yalnız değilsiniz. Delta varyantının gelişi pandemide mevcut durumu daha da karmaşık hale getirdi.
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Yeniden enfeksiyon riski, Delta'nın baskın varyant olarak zirveye geçtiği Mayıs 2021'den bu yana daha yüksek görünüyor. İngiltere'den alınan veriler Temmuz 2020 ile Eylül 2021 arasında Kovid-19 testi pozitif çıkan 20.262 Britanyalıdan 296'sının yeniden enfekte olduğunu gösteriyor.
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Yale tarafından yayınlanan araştırmaya göre ilk enfeksiyonunuzdan sonra ortalama 1 buçuk yıl içinde aşılanmazsanız enfeksiyon her an kapınızda tekrardan belirebilir.
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Dünya genelinde yapılan aşılar koronavirüse karşı iyi seviyede antikor üretip sizi korusa da bu zamanla azalır. Bu yaz yayınlanan uluslararası bir araştırma, Pfizer aşısının altı ay sonra koronavirüse karşı yaklaşık yüzde 84 etkili olduğunu ortaya koydu.
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BM'nin aşı takımından Dr Nighat Arif, aşılamadan sonra bile hastalanmamıza şaşırmamızın genellikle aşıların nasıl çalıştığına dair bir yanlış anlamadan kaynaklandığını belirtip şunları söyledi;
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Aşılar vücudunuzun koronavirüs ile temas etmesini engellemez sadece virüsle savaşmaya hazırlanmanıza yardımcı olabilirler. Virüsü kaptığınızda bağışıklık sistemi ona hazır ve savaşabilir durumda olur bu sayede de hastaneye gidecek kadar hastalanmazsınız
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İyi haber şu ki; bir aşı ile birlikte gelen bu hazırlık, uzun süre Kovid-19'a yakalanmamanıza da yardımcı olur. Araştırmalar aşı olduktan sonra koronavirüse yakalansanız bile, çok hasta olma ihtimalinizin düşük olduğunu ortaya koydu.
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DOĞAL BAĞIŞIKLIĞINIZI DESTEKLEYİN
Peki, ikinci, hatta belki üçüncü veya dördüncü kez Kovid'e yakalanmaktan kendinizi korumak için ne yapmalısınız? Bunun için ilk olarak vücudunuzun doğal bağışıklığını desteklemenin yollarını düşünebilirsiniz.
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GİZLİ DÜŞMAN STRES
Uzmanlar özellikle pandemi zihinsel sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğinin altını çiziyor. Dr Nighat Arif bu konuda, "Onlarca yıllık araştırmalar, yüksek düzeyde stresin vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini zayıflattığını gösteriyor. Bu nedenle akıl sağlığınızı kontrol etmek gerçekten önemlidir" dedi.
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YÜRÜYÜŞ ÖNERİSİ
Son dönemde yapılan araştırmalarda sadece 10 dakikalık bir yürüyüşe çıkmanın akıl sağlığı konusuna iyi bir başlangıç noktası olduğu belirtiliyor.
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ALKOLÜ MİNİMUMA İNDİRİN
Dr. Arif ayrıca alkol tüketiminizi minimumda tutmanızı tavsiye ederek, "Araştırmalar, alkolün solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşmak için önemli olan akciğer zarınız da dahil olmak üzere, bağışıklık sisteminizin birçok bölümüne zarar verebileceğini gösteriyor." dedi ve ekledi;
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SİGARAYI BIRAKIN YA DA AZALTIN
"Sigara içiyorsanız, bırakmak veya azaltmak iyi olabilir. Nikotinin bağışıklık sisteminizi baskıladığı ve akciğer fonksiyonunuzu azalttığı düşünülmektedir.
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EN ÖNEMLİSİ AŞI
Ama bunları yapmadan önce yapmanınz gereken bir numaralı ve en önemli şey onaylanmış bir Covid-19 aşısını olmaktır
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Bu hafta yayınlanan bir araştırma, Pfizer aşısının üçüncü dozunun,koronavirüse karşı yüzde 95,6 etkinlik sağladığını buldu.