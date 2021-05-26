Aşı sırası kimlere geldi? 50 yaş üstü aşı takvimi için Bakan Fahrettin Koca'dan açıklaması
50 yaş üstü aşılama takvimi, Sağlık Bakanlığı aşılama sürecinde gündemde yer alırken Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar geldi. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından aşılama programında yeni safhaya geçildiğini bildiren Bakan Koca, BioNTech aşısı hakkında, "30 milyon dozun ilk bölümü ülkemize ulaştı. Haziran başında 5 milyon doz daha ülkemize ulaşacak." dedi. Aşı sırası gelen vatandaşlar, belirlenen tarihlerde aşı randevularını MHRS ve telefon üzerinden alabilecekler. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak ve kimler aşı olacak? İşte, 50 yaş aşı takvimi ve aşılama süreci hakkında bilgiler.
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50 yaş üstü ne zaman aşı olacak sorusunun yanıtı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar ile belli oldu. Pandemiyi gündeminden çıkarmak isteyen Türkiye aşılama tedarikine hız verdi. Geçtiğimiz hafta 120 milyon dozluk Pfizer-BioNTech aşısı anlaşmasının müjdesini veren Sağlık Bakanı Koca, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstünün aşı yaptırabileceğini bildirdi. Sputnik aşısına da değinen Koca, "50 milyon Sputnik doz aşısının da anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk." dedi.
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50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak." dedi. Koca açıklamalarında şunları ifade etti;
Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Normalleşme döneminde kısıtlamaların aşılacağı, yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir hedef belirliyoruz. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlarımız da aşılanacaktır.
Salgının en can alıcı olduğu dönemde ülkemiz tüm aşı adaylarını faz-3 çalışmalarının ülkemizde yönetilmesi için gayret göstermiştir. İnaktif aşıyı ülkemize getirmek için 100 milyon doz anlaşması yapmıştık. 30 milyon doz aşıyı da alıp uyguladık.
Dünyanın en hızlı kampanyalarından birini yürüttük. Aşı üretmeyen ülkeler içinde en çok aşıyı, en kısa sürede yürüten program yürüttük. Tüm girişimlere rağmen aramızdaki anlaşma ve iyi ilişkilerle devamı için karşılıklı gayret gösterdik.İlk geliştirilen korona aşısı olan BioNTech aşısının da ülkemizde yürütülen faz-3 çalışmalarını da takip ediyoruz.
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5 MİLYON DOZ DAHA GELİYOR
Üretim kapasitesiyle ilgili gelişmeleri de 30 milyon doz olarak anlaştığımız anlaşmayı 120 milyon doza çıkarttık.
Haziranda teslim edilecek 30 milyon dozun ilk bölümü ülkemize ulaştı. Haziran başında 5 milyon doz daha ülkemize ulaşacak.
50 milyon Sputnik doz aşısının da anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk.
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En kısa sürede faz-3 çalışmaları başlayacaktır. Çalışmalar başarıyla sonuca yaklaşmıştır. Kendi geliştirdiğimiz aşının kullanımının da yaklaştığının müjdesini vermek isterim.
Ülkemizin menfaatlerini ve vatandaşlarımızın sağlığını önceleyerek önemli miktarda aşıyı temin etmiş buluyoruz. Her olumlu gelişmeyi eleştirmeye devam edenler olacaktır. Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla salgından bu yaz ülkemizin kurtulacağı açıkça görünmüştür.
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KİM NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Öğretmenler dışında Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlığı mensupları, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, cezaevleri, gıda ve taşımacılık sektöründekiler de aşılanmaya başladı. Bakanlığın yeni hedefi ise eylül ayına kadar 18 yaşa en az bir doz aşı yapmak.50-54 yaş aşılama tamamlandıktan sonra artık yeni bir aşamaya geçilecek. Bu grupta kronik hastalığı olan 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaş arası kişiler olacak.
Daha sonra ise hastalığı olmayan 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arasındakiler, 18-29 yaş arası kişiler aşılanacak.