Aşı sırası kimlere geldi? 50 yaş üstü aşı takvimi için Bakan Fahrettin Koca'dan açıklaması

50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak." dedi. Koca açıklamalarında şunları ifade etti;



Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Normalleşme döneminde kısıtlamaların aşılacağı, yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir hedef belirliyoruz. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlarımız da aşılanacaktır.



Salgının en can alıcı olduğu dönemde ülkemiz tüm aşı adaylarını faz-3 çalışmalarının ülkemizde yönetilmesi için gayret göstermiştir. İnaktif aşıyı ülkemize getirmek için 100 milyon doz anlaşması yapmıştık. 30 milyon doz aşıyı da alıp uyguladık.



Dünyanın en hızlı kampanyalarından birini yürüttük. Aşı üretmeyen ülkeler içinde en çok aşıyı, en kısa sürede yürüten program yürüttük. Tüm girişimlere rağmen aramızdaki anlaşma ve iyi ilişkilerle devamı için karşılıklı gayret gösterdik.İlk geliştirilen korona aşısı olan BioNTech aşısının da ülkemizde yürütülen faz-3 çalışmalarını da takip ediyoruz.