Aşı sertifikası nedir? Coronavirüs aşı kartı nasıl alınır? E Nabız ile dijital aşı sertifikası alma ekranı
Aşı sertifikası, koronavirüste aşılarını yaptıran vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından veriliyor. 2. doz aşısı tamamlanmış olanlar, e-Nabız üzerinden “COVID-19 Aşı Durumu” menüsüne, ardından “COVID-19 Aşı Kartı” sekmesine girerek aşı kimliklerini oluşturabiliyorlar. Konuya dair Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, sertifika konusunda Türkiye'nin öncelikli ülkelerden olduğunu bildirdi. Aşı sertifikası nasıl alınır, hangi ülkelerde hangi kurallar geçerli? gibi sorular bu açıklamaların ardından yeniden gündeme geldi. İşte, dijital aşı sertifikası alma ekranı ve konu hakkında bilgiler.
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Aşı sertifikası nasıl alınır sorusu, gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi devam ederken, ülkeler aşı olanlara, covid geçirenlere ve negatif test sonucu gösterenlere belirli kriterlere göre kapılarını açıyor. Bu kapsamda uygulamaya geçen aşı sertifikası da Sağlık Bakanlığı tarafından veriliyor. Her iki doz aşı olanlar aşı sertifikalarını/kartlarını e-nabız'dan ya da Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin ediyorlar. Aşı kartı oluşturanlar PDF olarak indirdikten sonra isterlerse bu belgeyi çıktı olarak da alabilecekler.
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AŞI SERTİFİKASI NEDİR?
Türkiye’de COVID-19 aşılama çalışmaları 13 Ocak’ta başlamıştı. O tarihten beri vatandaşlar, e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS’nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Ardından da aşı bilgilerine hem e-Nabız hesaplarından hem de Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişebiliyor. Uygulamalara yeni eklenen özellikle artık aşı kimliklerini de e-Nabız ve Hayat Eve Sığar hesaplarından oluşturmaya başladılar.
2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden “COVID-19 Aşı Durumu” menüsüne, ardından “COVID-19 Aşı Kartı” sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.
Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.
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AŞI KARTI NASIL ALINIR?
Öncelikle E-Nabız ekranına giriş yapın. Bu ekrana aşağıdaki linke tıklayarak girebilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra "Keşfet" menüsü altındaki "Aşı Takvimi" sekmesine tıklayın..
Açılan ekranda aşı takvimi görülecektir. Bu ekrandan aşı kartı indirmek için "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" butonuna basın..
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Covid-19'a karşı sürdürülen aşı seferberliğinin ele alındığı toplantıda dünyayı paniğe sevk eden Delta, Lambda gibi varyantlar başta olmak üzere corona virüsüyle ilgili gelişmeler değerlendirildi. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Koca, şunları söyledi;
Bakanlığımız Dışişleri Bakanlığı ile tüm ülkelerle görüşerek karşılıklı sertifika anlaşmaları yapmaktadır. Aşı türünden bağımsız olarak sertifikalar karşılıklı olarak tanınmaktadır. Hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da aşı sertifikalarını e-nabız ve HES uygulamalarından oluşturabilirler. Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler.
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Halihazırda dijital aşı sertifikası konusunda en öndeki birkaç ülkeden biriyiz. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda aşı yazılı kağıtlarda tutulmaktayken ülkemizde uygulama anında tüm dijital platformlarımızda kayıt altına alınmaktadır. Bu konuda lider ülkelerden biriyiz.
Dijital sağlık altyapımız salgın boyunca işimizi çok kolaylaştırdığı gibi aşı konusunda da en önemli güvencelerimizden biridir."